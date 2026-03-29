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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' के शिरानी ने दलेर मेहंदी के साथ की थी करियर की शुरुआत, वीडियो में देख पहचान पाना भी होगा मुश्किल

'धुरंधर' के शिरानी ने दलेर मेहंदी के साथ की थी करियर की शुरुआत, वीडियो में देख पहचान पाना भी होगा मुश्किल

Bimal Oberoi: 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में शिरानी का किरदार निभाकर मशहूर हुए एक्टर बिमल ओबेरॉय ने अपने करियर की शुरुआत दलेर मेहंदी के साथ की थी. पुराने वीडियो में उन्हें देखकर पहचान पाना मुश्किल होगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 29 Mar 2026 03:05 PM (IST)
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आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' को दर्शकों से बहुत तारीफें मिल रही हैं. ना केवल फिल्म को बल्कि फिल्म से जुड़े हर किरदार को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म में एक किरदार था बलोचिस्तान के चीफ 'शिरानी' का, इस किरदार को बिमल ओबेरॉय ने निभाया है. इस किरदार में बिमल को बहुत ज्यादा तारीफें मिल रही हैं. दोनों ही पार्ट्स में बिमल ने जिस सीरियसनेस से इस किरदार को निभाया है, वो वाकई में काबिल-ए-तारीफ है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिमल के करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? नहीं जानते होंगे, आइये बताते हैं.

दलेर मेहंदी के एलबम से हुई शुरुआत
बिमल ओबेरॉय ने हाल ही में फरिदून शहरयार के साथ एक इंटरव्यू किया है. इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो दलेर मेहंदी को दोस्त, भाई और मेंटर मानते हैं. उन्होंने बताया कि 1990 में उनकी दलेर मेहंदी के साथ दोस्ती हुई थी. तब दलेर ने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें मुंबई लेकर जाएंगे. दलेर ने अपना ये वादा पूरा भी किया. जब दलेर मेहंदी का गाना 'हो जाएगी बल्ले बल्ले' बन रहा था तब उन्होंने बिमल को इस गाने में कास्ट किया.

एक साल तक मिले 10 हजार के चेक
बिमल ने बताया कि दलेर मेहंदी ने उन्हें एक साल तक 10 हजार रुपये के 12 चेक दिए थे. इंटरव्यू में बिमल ने कहा, 'मैं सिर्फ गाने के शूट के लिए ही गया था. डायरेक्टर ने कहा कि क्या ये पार्ट बिमल को देना चाहिए? तब पाजी कहा हां, और बस ये वहीं डिसाइड हो गया. मैंने गाने के वीडियो में मेन पार्ट निभया और ये गाना बहुत बड़ा हिट हो गया.' यहां देखें गाने का वीडियो:

बता दें कि 'धुरंधर' फिल्म के पहले भी बिमल कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 'तुम बिन' फिल्म के साथ की थी. इसके बाद वो हिंदी, पंजाबी, समेत कई फिल्मों में नजर आए. हालांकि उन्हें ऑडियंस के बीच असली पहचान 'धुरंधर' से ही मिली है.

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Published at : 29 Mar 2026 03:05 PM (IST)
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