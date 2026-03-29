बिहार में सियासी हलचल! मंत्री अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे कांग्रेस के बागी MLA सुरेंद्र कुशवाहा

कांग्रेस के बागी विधायक सुरेंद्र कुशवाहा मंत्री अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे हैं. राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के तीन विधायकों ने वोट नहीं किया था. कांग्रेस के इन तीन विधायकों में सुरेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे. सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक हैं. सुरेंद्र कुशवाहा ने इस मुलाकात के दौरान जेडीयू कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को चिट्ठी सौंपी और अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार के लिए आग्रह किया.

चिट्ठी सौंपकर सड़क और पुल निर्माण की मांग

कांग्रेस के बागी विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पोस्ट पर मंत्री अशोक चौधरी से हुई मुलाकात और अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर चिट्ठी सौंपने का जिक्र किया. उन्होंने पत्र में लिखा, ''मेरे निर्वाचन क्षेत्र वाल्मीकि नगर के तहत आने वाले अलग-अलग प्रखंडों के ग्रामीण इलाकों में आवागमन की सुविधा अत्यंत दयनीय है. कई जगहों पर नदियों और नालों पर पुल न होने के कारण ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है.''

बरसात के दिनों में लोग होते हैं दुर्घटना का शिकार- सुरेंद्र कुशवाहा

उन्होंने चिट्ठी में आगे लिखा, ''बरसात के दिनों में लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और मेन बाजार से लोगों का संपर्क भी कट जाता है. आपसे आग्रह है कि जनहित को देखते हुए योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य शुरू कराने की कृपा करें. ताकि सड़कों और पुलों के निर्माण से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय और मेन मार्केट से सीधा जुड़ाव हो सकेगा.''

सुरेंद्र कुशवाहा भले ही इसे क्षेत्रीय विकास कार्यों से जुड़ी भेंट जरूर बता रहे हैं लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान कुशवाहा की अनुपस्थिति के बाद अब मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं. अचानक हुई इस मुलाकात से प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद गहरा गया है.