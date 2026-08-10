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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसर्जरी के दौरान सोनू निगम ने क्यों गाया मोहम्मद रफी का गाना? अब किया खुलासा

सर्जरी के दौरान सोनू निगम ने क्यों गाया मोहम्मद रफी का गाना? अब किया खुलासा

सिगंर सोनू निगम ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उनकी सर्जरी हो रही थी और वो गाना गाते नजर आ रहे थे. अब सिंगर ने बताया कि उन्होंने सर्जरी के दौरान गाना क्यों गाया था.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 10 Aug 2026 03:23 PM (IST)
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सिंगर सोनू निगम ने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी थी कि उनकी सर्जरी हुई है. वीडियो में वे ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए, मशहूर दिवंगत सिंगर मोहम्मद रफी का गाना 'सुहानी रात ढल चुकी' गाते हुए नजर आए. वीडियो देख लोगों ने मन ने सवाल आया कि आखिर उन्हें हुआ क्या है? अब सिंगर ने बताया है कि ये सर्जरी उनके बाएं हाथ की रिंग फिंगर पर हो रही एक गांठ से जुड़ी थी. सोनू निगम ने ये भी बताया कि वो सर्जरी के समय गाना क्यों गा रहे थे.

सोनू निगम ने बताया क्यों गाया सर्जरी के दैरान गाना
सिंगर सोनू के हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए निगम ने बताया कि चार महीने पहले इसी समस्या के लिए उनकी सर्जरी हुई थी, लेकिन वो गांठ फिर से उभर आई है. उन्होंने कहा, 'ये कुछ समय से हो रहा है. इसे हटाने के लिए चार महीने पहले मेरी सर्जरी हुई थी, लेकिन ये फिर से वापस आ गई है. मुझे लगता है कि शायद ये आर्थराइटिस की समस्या से है.'

निगम ने ये भी याद किया कि कैसे सर्जरी के दौरान उन्हें ऑपरेशन रूम में गाना पड़ा. उन्होंने कहा, 'ऑपरेशन थिएटर में गाना अपने आप हो गया. डॉ. नीलेश सातभाई मेरे फैन हैं और सर्जरी के दौरान वे मेरे गाने बजा रहे थे.' ऑपरेटिंग रूम में जो गाने बज रहे थे, वे 'रफी रिसरेक्टेड' एल्बम के थे. ये एल्बम निगम ने 'सिटी ऑफ बर्मिंघम सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा' के साथ मिलकर बनाया था, जिसमें उन्होंने मोहम्मद रफी के गाए गानों को नए सिरे से गाया था.

ये भी पढ़ेंः 'सुहानी रात ढल चुकी', सोनू निगम ने सर्जरी के दौरान गाया गाना

सिंगर ने याद करते हुए बताया, 'सर्जरी के दौरान, कुछ गानों के बीच में ऐसे भी गाने आए जिनमें आवाज नहीं थी. गाना तो बज रहा था, लेकिन उसमें आवाज नहीं थी. इसलिए, मैंने गाना शुरू कर दिया.'

 
 
 
 
 
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सोनू निगम ने कहा, 'उन्हें सच में बहुत मजा आया. डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई मरीज सर्जरी के दौरान गाना गा रहा हो. मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये गाने मेरे दिल के बहुत करीब हैं.'

सोनू निगम ने शेयर किया वीडियो
बीते दिन सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया था. जिसके कैप्शन में सिंगर ने लिखा, 'मेरी सर्जरी के दौरान मैंने डॉ. नीलेश सातभाई और उनकी टीम के लिए एक परफॉर्मेंस दी. दर्द में गाया. म्यूजिक में खुशी.'

ये भी पढ़ेंः ‘तुम हीरो जैसे नहीं दिखते’, गोविंदा ने सलमान खान को दी थी सलाह, बोले- एक्सरसाइज करो

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Published at : 10 Aug 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
SONU NIGAM
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