टेस्ट की एक पारी में 300 रन बनाने वाले भारतीय, सिर्फ 2 खिलाड़ी कर पाए ऐसा

टेस्ट की एक पारी में 300 रन बनाने वाले भारतीय, सिर्फ 2 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
Indian Batsman to Score 300 Runs: भारत के सिर्फ दो बल्लेबाजों ने टेस्ट की एक पारी में 300 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. वीरेंद्र सहवाग के अलावा करुण नायर ऐसा कर पाए हैं.
टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. दुनिया के कई दिग्गज बल्लेबाजों ने टेस्ट में 300 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन भारत की ओर से यह कमाल सिर्फ दो बल्लेबाज ही कर पाए हैं. इस खास लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग और करुण नायर का नाम शामिल है.
सहवाग ने दो बार लगाया तिहरा शतक
भारत की ओर से सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट में 300 रन का आंकड़ा पार किया था. सहवाग ने अपने करियर में यह कारनामा दो बार किया. उन्होंने 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में 309 रन की शानदार पारी खेली थी. इसके बाद 2008 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में सहवाग ने 319 रन बनाए. सहवाग की 319 रन की पारी टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारियों में शामिल है. उन्होंने इस पारी में 304 गेंदों का सामना किया था. वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन की पारी में उन्होंने 531 गेंदें खेली थीं.
करुण नायर ने भी बनाए 303 रन
इस लिस्ट में दूसरा नाम करुण नायर का है. नायर ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में नाबाद 303 रन की पारी खेली थी. नायर ने इस पारी में 565 गेंदों का सामना किया और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. वह टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बने. खास बात यह है कि नायर ने अपने करियर में सिर्फ एक ही बार 300 का आंकड़ा पार किया. इसके बावजूद उनकी 303 रन की पारी भारतीय टेस्ट क्रिकेट की यादगार पारियों में शामिल हो गई.
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दुनिया में कई बल्लेबाजों ने किया है कमाल
टेस्ट क्रिकेट में 300 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, पाकिस्तान और श्रीलंका के कई बड़े नाम शामिल हैं. इंग्लैंड के जॉन एड्रिच ने 310 रन की पारी खेली थी. ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन ने 304 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया के बॉब कूपर ने 307 रन की पारी खेली. वहीं, टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी पारियों में से एक का रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम है. उन्होंने नाबाद 400 रन बनाए थे. उनके अलावा मैथ्यू हेडन, वीरेंद्र सहवाग, कुमार संगकारा, क्रिस गेल और कई अन्य बल्लेबाज भी तिहरा शतक लगा चुके हैं.
भारत से सिर्फ सहवाग और नायर
भारत की बात करें तो टेस्ट की एक पारी में 300 या उससे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अब तक सिर्फ वीरेंद्र सहवाग और करुण नायर के नाम है. सहवाग ने यह कारनामा दो बार किया, जबकि नायर ने एक बार 303 रन की नाबाद पारी खेली.
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