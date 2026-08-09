मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सुहानी रात ढल चुकी', सोनू निगम ने सर्जरी के दौरान गाया गाना

'सुहानी रात ढल चुकी', सोनू निगम ने सर्जरी के दौरान गाया गाना

सोनू निगम ने एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनू निगम हॉस्पिटल बेड पर लेटे हैं और उनकी सर्जरी हो रही है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 09 Aug 2026 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

सिंगर सोनू निगम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में सोनू निगम हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान मेडिकल स्टाफ के लिए गाना गाते नजर आ रहे हैं. उनका वीडियो वायरल है. फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं. 

सोनू निगम की हुई सर्जरी

सोनू निगम ने वीडियो शेयर कर लिखा- मेरी सर्जरी के दौरान मैंने डॉक्टर और उनकी टीम के लिए एक परफॉर्मेंस दी. दर्द में गाया. म्यूजिक में खुशी. वीडियो में सोनू को   हॉस्पिटल बेड पर देखा जा सकता है. उनकी सर्जरी चल रही है और सोनू मोहम्मद रफी का 'सुहानी रात ढल चुकी' गाना गा रहे हैं.

बता दें कि ये गाना फिल्म 'दुलारी' का है. फिल्म 1949 में रिलीज हुई थी.

ये भी पढ़ें- 'गट्टा कुश्ती 2' का क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस, कमाया 54 परसेंट प्रॉफिट, बनी 2026 की आठवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonu Nigam (@sonunigamofficial)

श्रेया घोषाल- महिमा चौधरी ने किया रिएक्ट

उनके वीडियो पर श्रेया घोषाल ने लिखा- सोनू जी आप जल्द ठीक हो जाइए. आप जल्दी रिकवर करें. आपका म्यूजिक के लिए डेडिकेशन और परफेक्शन इस हालत में भी बहुत इंस्पायरिंग है. वहीं महिमा चौधरी ने लिखा- हे भगवान. ये शानदार है. जल्द ठीक हो जाइए. आपकी आवाज. कोलेब के लिए ये अच्छा आइडिया है, आजकल के मेडिकल बिलों को देखते हुए. फैंस भी सोनू की जल्द रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.


सुहानी रात ढल चुकी', सोनू निगम ने सर्जरी के दौरान गाया गाना


सुहानी रात ढल चुकी', सोनू निगम ने सर्जरी के दौरान गाया गाना

ये भी पढ़ें- वामिका गब्बी-लोकेश कनगराज की 'डीसी' का दूसरे दिन धमाल, किया इतना कलेक्शन

सोनू निगम को है ये बीमारी

सोनू निगम की सर्जरी क्यों हुई है इसे लेकर जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि,  जून में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सेहत के बारे में एक जानकारी शेयर की थी. सोनू ने बताया था कि वो नसों से जुड़ी एक दर्दनाक बीमारी से जूझ रहे हैं. सोनू ने बताया था कि वो इसका इलाज करवा रहे हैं. सोनू ने कहा था- मेरी कई MRI और CT स्कैन हो चुके हैं. मैं पिछले कई दिनों से दवाइयां ले रहा हूं.

सोनू ने अपनी गर्दन के पास लगा एक पैच दिखाया था. सोनू ने बताया था कि नस दबने की वजह से उन्हें गले में भारीपन महसूस हो रहा है. सोनू ने बताया था कि फिजियोथेरेपी उनके लिए दर्दभरा एक्सपीरियंस रहा और रिकवरी प्रोसेस आसान नहीं है. वो दर्द की दवाई ले रहे थे.

सोनू निगम के पॉपुलर सॉन्ग
सोनू निगम की बात करें तो वो इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर हैं. उन्होंने 'कल हो न हो', 'अभि मुझ में कहीं', 'सूरज हुआ मद्धम', 'संदेशे आते हैं', 'मुझसे रात दिन बस', 'दीवाना तेरा', 'मैं अगर कहूं' जैसे गाने गाए हैं. वो 53 साल के हैं. उन्हें गाने 'कल हो न हो' के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला था. सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. सोनू निगम के गाने बहुत पसंद किए जाते हैं. पर्सनल लाइफ में सोनू निगम की पत्नी का नाम मधुरिमा निगम है. उनकी शादी 15 फरवरी 2002 में हुई थी. उनका एक बेटा भी है, जिसका नाम निवान निगम है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
SONU NIGAM Mohammed Rafi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'सुहानी रात ढल चुकी', सोनू निगम ने सर्जरी के दौरान गाया गाना
'सुहानी रात ढल चुकी', सोनू निगम ने सर्जरी के दौरान गाया गाना
बॉलीवुड
Box Office Collection: यश रचने जा रहे इतिहास, 1 साल में देंगे दो 100 करोड़ ओपनिंग करने वाली फिल्में?
यश रचने जा रहे इतिहास, 1 साल में देंगे दो 100 करोड़ ओपनिंग करने वाली फिल्में?
बॉलीवुड
सारा तेंदुलकर ने बनारसी साड़ी में ढाया कहर, डायमंड नेकलेस ने खींचा सबका ध्यान
सारा तेंदुलकर ने बनारसी साड़ी में ढाया कहर, डायमंड नेकलेस ने खींचा सबका ध्यान
बॉलीवुड
Video: निकिता रावल को फैन ने अचानक किया जबरदस्ती Lip Kiss, एक्ट्रेस रह गईं हैरान, देखें वीडियो
रेड कार्पेट पर फैन ने निकिता रावल को जबरदस्ती किया लिप किस, एक्ट्रेस रह गईं हैरान
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध
FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध
दिल्ली NCR
दिल्ली लक्ष्मी योजना की इस दिन आएगी पहली किस्त, 5 लाख के पार पहुंचा रजिस्ट्रेशन
दिल्ली लक्ष्मी योजना की इस दिन आएगी पहली किस्त, 5 लाख के पार पहुंचा रजिस्ट्रेशन
ओटीटी
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
विश्व
कनाडा में भारतीय महिला की हत्या, 7 महीने बाद कैसे आरोपी हुआ गिरफ्तार?
कनाडा में भारतीय महिला की हत्या, 7 महीने बाद कैसे आरोपी हुआ गिरफ्तार?
हेल्थ
शरीर में अचानक आने लगी है हल्की सूजन? हो सकते हैं लिम्फेडेमा के संकेत
शरीर में अचानक आने लगी है हल्की सूजन? हो सकते हैं लिम्फेडेमा के संकेत
शिक्षा
SBI ने क्लर्क भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, आवेदन शुरू
SBI ने क्लर्क भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, आवेदन शुरू
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget