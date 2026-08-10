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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCINTAA में पूनम ढिल्लों और पद्मिनी की मनमानी? 8 इस्तीफों के बाद विवाद, संस्था ने कहा-'आरोप लगते रहेंगे, नए चुनाव नहीं होंगे

CINTAA में पूनम ढिल्लों और पद्मिनी की मनमानी? 8 इस्तीफों के बाद विवाद, संस्था ने कहा-'आरोप लगते रहेंगे, नए चुनाव नहीं होंगे

CINTAA Crisis: संस्था के भीतर मचे घमासान के चलते एक साथ 8 चुने हुए एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. ऐसी खबरें हैं कि कमिटी भंग हो गई है लेकिन सिंटा ने इसे गलत बताया है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 10 Aug 2026 02:07 PM (IST)
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फिल्म और टीवी कलाकारों की सबसे बड़ी संस्था 'सिंटा' (CINTAA) में आपस में झगड़ा चल रहा है.  संस्था के भीतर मचे घमासान के चलते एक साथ 8 चुने हुए एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा देने वाले दिग्गजों में हेमंत पांडे, मुकेश ऋषि, पुनीत इस्सर और बिंदु दारा सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

इन बागी सदस्यों ने का आरोप है कि सिंटा अध्यक्ष पूनम ढिल्लों और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोल्हापुरे सत्ता का दुरुपयोग कर रही हैं. ये लोग मनमाने फैसले ले रहे हैं और इस संस्था में अब पारदर्शिता की कमी है. 

इस सामूहिक इस्तीफे के बाद से इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है और तुरंत नए चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है. ऐसी खबरें भी फैली हैं कि सिंटा की कार्यकारी समिति भंग हो गई है.

इन आरोपों पर सिंटा ने अपना रिएक्शन दिया है और कहा है कि संस्था को लेकर जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं वो वो गलत, भ्रामक और संघ के संविधान के खिलाफ है.

सिंटा ने आरोपों पर क्या कहा

CINTAA ने कहा है, 'यह खबर फैलाई गई कि उसकी चुनी हुई कार्यकारी समिति अब अस्तित्व में नहीं है. CINTAA के मुताबिक उसके संविधान में यह स्पष्ट है कि कार्यकारी समिति केवल तभी भंग मानी जा सकती है जब उसके 50% से अधिक चुने हुए सदस्य इस्तीफा दे दें. ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए कार्यकारी समिति पूरी तरह वैध, सक्रिय और कार्यरत है.'

​सिंटा ने यह भी साफ किया कि समिति में जो भी पद खाली हुए थे, उन्हें योग्य सदस्यों को शामिल करके भर दिया गया है.

कितने लोगों ने इस्तीफा दिया?

शुरुआत में 8 चुने हुए सदस्यों के इस्तीफे की खबर सामने आई लेकिन बगावत के पीछे कुल 11 सदस्यों की नाराजगी बताई जा रही है.

क्यों हुई बगावत?

ये सदस्य नाराज इस बात को लेकर हैं कि पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे की लीडरशिप में में सारा पावर सिर्फ 2-3 लोगों के एक 'कोर ग्रुप' में सिमट कर रह गया था. एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाकी सदस्यों से जरूरी मामलों में राय तक नहीं ली जा रही थी.

सिंटा का बयान

CINTAA के कानूनी सलाहकार एडवोकेट सुविज्ञ विद्यार्थी ने कहा, 'CINTAA की कार्यकारी समिति के भंग होने की जो खबरें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह से गलत, निराधार और कानूनन अमान्य हैं. संविधान के अनुसार EC केवल तभी भंग हो सकती है जब 50% से अधिक सदस्य इस्तीफा दें, जो कि यहां नहीं हुआ है.'

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 10 Aug 2026 02:02 PM (IST)
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