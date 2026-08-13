'रिकॉर्डिंग के दौरान ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल करते हैं?', सोनू निगम ने दिया दिलचस्प जवाब

मशहूर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम ने हाल ही में ऑटो-ट्यून के इस्तेमाल को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि वो भी अपने कुछ गानों में ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, उनका मानना है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आवाज को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, न कि किसी ऐसे व्यक्ति को गायक बनाने के लिए, जो गा ही नहीं सकता.

सोनू निगम ने किया बड़ा खुलासा

कोमल नाहटा के पॉडकास्ट 'गेम चेंजर्स: द म्यूजिक सीरीज' में बातचीत के दौरान सोनू निगम ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में म्यूजिक का तरीका पूरी तरह बदल चुका है. ऐसे में बिना किसी ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड की गई आवाज कई बार गाने के साथ मेल नहीं खाती.

सोनू ने कहा, 'ऑटो-ट्यून के दौर ने काफी बदलाव किए हैं. लोग इसके बारे में कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो हुआ, वो अच्छे के लिए हुआ. हमने बिना ऑटो-ट्यून के रियाज किया है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती. फिर भी, मैं अपने कुछ गानों में इसका इस्तेमाल करता हूं.'

अब सब कुछ डिजिटल हो गया है...

उन्होंने आगे कहा, 'पहले सब कुछ लाइव होता था. लाइव सारंगी और लाइव स्ट्रिंग्स के साथ गाने रिकॉर्ड किए जाते थे, इसलिए पिच का पूरी तरह सही होना जरूरी नहीं था, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है. अगर आपकी आवाज बिना किसी ट्रीटमेंट के होगी तो वो अलग और अजीब लग सकती है.'

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सोनू निगम का मानना है कि ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही किया जाना चाहिए. सिंगर ने कहा कि ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल किसी गाने को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन किसी की गायन क्षमता की कमी को छिपाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.

कई एक्टर्स भी अपने गानों में इसका इस्तेमाल करते हैं...

उन्होंने कहा, 'आप अपना 99% देते हैं और ऑटो-ट्यून उसे 100% तक पहुंचाने का काम करता है. कई एक्टर्स भी अपने गानों में इसका इस्तेमाल करते हैं और अगर वो अपने सपने पूरे करने के लिए ऐसा करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो पेशेवर गायकों की जगह नहीं ले सकते.'

ये हैं सोनू निगम के हिट गाने

बता दें कि सोनू निगम म्यूजित इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर्स गायकों में से एक हैं. अपनी शानदार आवाज और बेहतरीन लाइव परफॉर्मेंस के दम पर वो कई दशकों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. सोनू निगम ने 'अभी मुझ में कहीं', 'संदेसे आते हैं', 'कल हो ना हो', 'सूरज हुआ मद्धम', 'दो पल' और 'मैं अगर कहूं' जैसे कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज दी है.

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