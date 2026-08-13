भारतीय दर्शकों को कैसी लगेगी सलमान खान की '7 डॉग्स'? भाईजान ने खुद दिया जवाब

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बड़े पर्दे पर आएगा असली मजा...', इंटरनेशनल फिल्म '7 डॉग्स' को लेकर सलमान खान ने कही ये बात

'बड़े पर्दे पर आएगा असली मजा...', इंटरनेशनल फिल्म '7 डॉग्स' को लेकर सलमान खान ने कही ये बात

7 Dogs: सलमान खान की इंटरनेशनल फिल्म '7 डॉग्स' जल्द ही भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसे में एक्टर ने फिल्म के एक्शन, स्केल और इंटरनेशनल फील को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 13 Aug 2026 01:54 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग इंटरनेशनल फिल्म '7 डॉग्स' को लेकर चर्चा में हैं. इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म में संजय दत्त भी नजर आएंगे. इस साल की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में रिलीज होने के बाद अब ये फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों के साथ-साथ सलमान खान भी काफी एक्साइटेड है. 

बड़े पर्दे पर देखने का असली मजा आएगा...
वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में सलमान ने कहा कि '7 डॉग्स' एक ऐसी फिल्म है, जिसे बड़े पर्दे पर देखने का असली मजा आएगा. फिल्म के बड़े स्केल और जबरदस्त एक्शन को ध्यान में रखते हुए इसे थिएटर एक्सपीरियंस के लिए तैयार किया गया है. सलमान ने कहा, '7 डॉग्स हर तरह से बड़े पर्दे की फिल्म है.

इसका स्केल, एक्शन और जो दुनिया बनाई गई, वो सब बहुत शानदार है. मुझे इस फिल्म के को-राइटर तुर्की अल-अलशेख, उनकी टीम, बिलाल फलाह और आदिल एल अरबी (डायरेक्टर्स) की भी तारीफ करनी चाहिए. उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म बनाने के अपने एक्सपीरियंस का इस फिल्म में इस्तेमाल किया है.' 

बड़े पर्दे पर आएगा असली मजा...', इंटरनेशनल फिल्म '7 डॉग्स' को लेकर सलमान खान ने कही ये बात

सलमान खान ने क्या कहा?
सलमान ने आगे कहा, 'मुझे एक और चीज काफी शानदार लगी. आज के अरब सिनेमा का जोश और एनर्जी. साथ ही ये देखना भी कि कैसे वो अपनी पहचान खोए बिना ग्लोबल दर्शकों के लिए ओपन हो रहे हैं. मुझे ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा, जो अलग-अलग कल्चर और फिल्म इंडस्ट्रीज को एक साथ लाता है.' 

बड़े पर्दे पर आएगा असली मजा...', इंटरनेशनल फिल्म '7 डॉग्स' को लेकर सलमान खान ने कही ये बात

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भारतीय दर्शकों को पसंद आएगी ये फिल्म...
उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय दर्शकों को ये फिल्म पसंद आएगी, क्योंकि ये फ्रेश और एंटरटेनिंग फिल्म है. ये एक ऐसी फिल्म है, जिसे आप थिएटर में देखना चाहेंगे. इसमें सच में इंटरनेशनल फील है. इस फिल्म का हिस्सा बनने पर होने पर मुझे खुशी है.'

भारत में कब रिलीज होगी '7 डॉग्स'?
इस फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त के साथ मिस्र के मशहूर कलाकार करीम अब्देल अजीज और अहमद एज नजर आएंगे. मोनिका बेलुची और जियानकार्लो एस्पोसिटो भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. बता दें कि '7 डॉग्स' 21 अगस्त 2026 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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Published at : 13 Aug 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN 7 Dogs
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