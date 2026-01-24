बीते दिन यानी 23 जनवरी को ही सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज हुई है. इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है. जिससे फिल्म की स्टारकास्ट समेत पूरी टीम ही बेहद खुश है. इस फिल्म की रिलीज से पहले जावेद अख्तर में फिल्म के गाने 'संदेश आते हैं' को दोबारा 'बॉर्डर 2' में लेने को लेकर एक बयान दिया था. जिस पर अब सिंगर सोनू निगम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

सोनू निगम की प्रतिक्रिया

सोनू निगम ने फिल्म रिलीज के साथ ही एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने जावेद अख्तर के स्टेटमेंट पर जवाब दिया है. सोनू इस वीडियो में कह रहे हैं कि, '1997 में मैं पहली बार ब़र्डर के प्रीमियर में जा रहा था और अब 2026 में मैं बॉर्डर 2 के प्रीमियर में खड़ा हूं'. इसके साथ उन्होंने जावेद अख्तर का नाम लेते हुए कहा, 'हां जावेद साहब ने सही कहा है कि पुराने गानों को दोबारा से लाना इतना अच्छा नहीं है. लेकिन बॉर्डर अगर एक फौजी है तो संदेशे आते हैं उसकी वर्दी है. उसके बिना बिना बॉर्डर की कल्पना कैसे कर सकते हैं. और हां जावेद सर ने सही कहा कि नए गाने लाना चाहिए, तो मिट्टी के बेटे एक तोहफा है फौजियों के लिए.'

क्या कहा था जावेद अख्तर ने?

जावेद अख्तर ने अपने बयान में कहा था कि 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने के लिए उन्हें ऑफर आया था लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था. उन्होंने क्लासिक ट्रैक के रीमेक ट्रेंड की कड़ी आलोचना की थी और इसे बौद्धिक और रचनात्मक दीवालियापन बताया था. हालांकि उनके इस बयान पर फिल्म के निर्माता भूषण कुमार ने भी कहा था कि ये फिल्म 'संदेशे' के बना हम सोच भी नहीं सकते थे. अब सोनू के इस रिएक्शन से पता चलता है कि ये गाना मेकर्स के लिए कितना जरूरी है.

बता दें कि 1997 में भी इस गाने को सोनू निगम ने गाया था. वहीं उन्होंने दोबारा 2026 में भी इस गाने को अन्य सिंगर्स के साथ अपनी आवाज दी है. 'बॉर्डर 2' में इस गाने को 'घर कब आओगे' नाम दिया गया है. इस इमोशनल ट्रै को विशाल मिश्रा, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ में भी अपनी आवाज दी है. ये गाना एक बार फिर से सुपरहिट गानों की लिस्ट में शुमार हो चुका है. इसके लिरिक्स मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं.