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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब 'अजूबा' के बाथटब सीन के लिए एक्ट्रेस से की गई थी बॉडीसूट हटाने की डिमांड, फिर हुआ ये

जब 'अजूबा' के बाथटब सीन के लिए एक्ट्रेस से की गई थी बॉडीसूट हटाने की डिमांड, फिर हुआ ये

सोनम खान ने हाल ही में फिल्म 'अजोबा' की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। एक्ट्रेस ने बताया कि बाथटब सीन के लिए उनसे बॉडीसूट हटाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 02 Jun 2026 09:28 PM (IST)
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एक्ट्रेस सोनम खान ने हाल ही में अपनी 1990 में रिलीज हुई फिल्म अजूबा के पॉपुलर बाथटब सीन को याद किया. एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि इस सीन की शूटिंग के दौरान उन्होंने स्किन कलर बॉडीसूट पहन रखा था और वो बिना बॉडीसूट के शूट करने के लिए तैयार नहीं थीं.

सोनम खान ने फिल्म 'अजूबा' का शेयर किया वीडियो
सोनम खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म अजूबा का एक थ्रोबैक वीडियो क्लिप शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने फैंस के साथ इस सीन की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी बताया. शेयर किए गए वीडियो में वो बाथटब सीन में नजर आ रही हैं, जिसमें दिग्गज एक्टर शशि कपूर भी दिखाई देते हैं.

एक्ट्रेस ने पोस्ट में लिखा, '80 के दशक के आखिर का थ्रोबैक. प्लॉट ट्विस्ट ये है कि उस हमाम वाले सीन में मैं पूरी तरह कपड़ों में थी. मैंने स्किन कलर की लेगिंग्स और बस्टियर पहन रखा था. इसलिए कृपया अपनी कल्पनाओं को यहीं रोक दीजिए. हमने पूरा सीन सिर्फ एक घंटे में शूट कर लिया था. यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था. 'अजूबा' को लेकर किसी तरह की फैंटेसी बनाने की जरूरत नहीं है.'

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'शशि कपूर सर ने भी मुझे मनाने की कोशिश की'
सोनम ने आगे लिखा, 'और वो मल्टी-मिरर वाला सीन, जो आपको इस वीडियो में नहीं दिख रहा है, उसमें बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था. उसने भी पूरा स्किन कलर वाला सूट पहन रखा था. मैंने ऐसा करने से मना कर दिया था. यहां तक कि शशि कपूर सर ने भी मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया.'

फिल्म के बारे में
बता दें, फिल्म रिलीज के समय ये सीन काफी चर्चा में रहा था और दर्शकों के बीच इसे लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिली थी. 'अजूबा' का निर्देशन शशि कपूर और सोवियत फिल्ममेकर गेनाडी वासिलयेव ने किया था. 1991 में रिलीज हुई इस फैंटेसी एडवेंचर फिल्म में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया, सोनम खान, शम्मी कपूर और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे.

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सोनम खान का करियर
सोनम खान 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार थीं. उन्होंने त्रिदेव, विश्वात्मा, क्रोध, मिट्टी और सोना और फतेह जैसी फिल्मों में काम किया था. अपनी स्क्रीन प्रेजेंस और डांस नंबरों के लिए मशहूर सोनम ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली और विदेश में बस गईं.

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Published at : 02 Jun 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Sonam Khan Ajooba
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