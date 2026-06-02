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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणवीर सिंह के बैन होने पर कंगना रनौत ने किया रिएक्ट, बोली- जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बनते हैं

रणवीर सिंह के बैन होने पर कंगना रनौत ने किया रिएक्ट, बोली- जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बनते हैं

रणवीर सिंह इन दिनों विवादों में हैं. फिल्म 'डॉन 3' की वजह से उन्हें बैन किया गया था. अब कंगना रनौत ने रणवीर सिंह को लेकर रिएक्ट किया है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 02 Jun 2026 09:11 PM (IST)
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एक्टर रणवीर सिंह पिछले कुछ समय से फिल्म 'डॉन 3' की वजह से विवादों में हैं. रणवीर ने ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी है. फिल्म का प्री प्रोडक्शन हो चुका है. ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने उनकी शिकायत FWICE में की. इसके बाद FWICE ने उन्हें बैन किया. अब कंगना रनौत ने इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया है. 

रणवीर सिंह के बैन पर बोलीं कंगना रनौत

कंगना रनौत ने रणवीर के बैन होने को लेकर कहा, 'आप मुझसे पूछ रहे हैं. मुझे तो खुद सभी ने बैन कर दिया था. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपकी हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं. अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हैसियत बढ़े और दुश्मन न बने. तो आज रणवीर सिंह को सोचना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत है कि उनके इतने दुश्मन है. तो अच्छा है. जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई तरह की रुकावटें आती हैं. मेरे साथ तो ये इतना हुआ है. आज मैं ठीक कर रही हूं. मेरी भी अच्छी गाड़ी चल रही है. कुछ फर्क नहीं पड़ता. आखिर में सब ठीक हो ही जाती है.'

बता दें कि मंगलवार को कंगना की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का ट्रेलर लॉन्च हुआ. इस दौरान कंगना से रणवीर सिंह के बैन को लेकर सवाल किया गया. तब कंगना ने रिएक्ट किया.

 
 
 
 
 
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'डॉन 3' का क्या है मामला?

बता दें कि रणवीर सिंह के 'डॉन 3' बीच में छोड़ने से प्रोड्यूसर्स को काफी नुकसान हुआ. FWICE में मामले की शिकायत हुई. FWICE  से प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने बताया कि फिल्म का प्री-प्रोडक्शन हो गया है और अभी तक 45 करोड़ खर्च हो गया है. प्रोड्यूसर को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. उन्होंने रणवीर सिंह से 45 करोड़ की मांग की.

इसके बाद FWICE ने रणवीर को तब तक के लिए बैन किया जब तक वो पूरा पैसा लौटा नहीं देते हैं.

ये भी पढ़ें- Deool Band 2 Day Box Office: 'देऊळ बंद 2' दे रही 'सैराट' को कड़ी टक्कर, 50 करोड़ी क्लब में एंट्री लेने से बस इतना दूर

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 02 Jun 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
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