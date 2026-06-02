जब 'गुरु जी' के सामने माधुरी ने की भारी गलती, ABP News पर खोला सालों पुराना राज

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडInterview: जब 'गुरु जी' के सामने माधुरी दीक्षित से हो गई थी वो भारी गलती, ABP News पर एक्ट्रेस ने खोला सालों पुराना राज

Interview: जब 'गुरु जी' के सामने माधुरी दीक्षित से हो गई थी वो भारी गलती, ABP News पर एक्ट्रेस ने खोला सालों पुराना राज

Madhuri Dixit Interview: माधुरी दीक्षित ने अपनी फिल्म 'मां-बहन' के प्रमोशन के बीच एबीपी न्यूज से बात की. इस दौरान उन्होंने अपने बचपन की एक मजेदार और दिलचस्प घटना का जिक्र भी किया.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 02 Jun 2026 09:13 PM (IST)
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Madhuri Dixit On Her Childhood Memory: 80 के दशक से लेकर अब तक माधुरी दीक्षित लगातार बॉलीवुड में काम कर रही हैं. हिंदी सिनेमा में 4 दशक पूरे कर चुकीं 'धक-धक गर्ल' आज भी एक्टिंग के प्रति गजब का समपर्ण रखती हैं. पर्दे पर अब मां के किरदार भी निभा रहीं माधुरी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मां बहन' के प्रमोशन में बिजी चल रही हैं. माधुरी दीक्षित ने हाल ही में फिल्म की टीम के साथ एबीपी न्यूज से बात की और एक्ट्रेस ने इस दौरान अपने बचपन से जुड़े एक ऐसे किस्से का जिक्र किया जब उनकी एक हरकत पर उनकी मां उनके गुरु जी के सामने शर्मिंदा हो गई थीं.

माधुरी दीक्षित ने बचपन में किया था ये 'कांड'

माधुरी दीक्षित ने हाल ही में एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया. इस दौरान एक्ट्रेस ने कई मुद्दों पर चर्चा की. वहीं जब फिल्म के नाम को देखते हुए उनसे उनके बचपन की किसी मजेदार घटना को लेकर सवाल किया गया तो एक घटना को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी मां शास्त्रीय गायिका थीं और जब भी वो प्रैक्टिस करती थीं तो मैं उनके साथ बैठकर गा लेती थीं. 

ये भी पढ़ें: 'आप कंट्रोल नहीं कर सकते...', वरूण धवन के बाद अब 'कलंक' के फ्लॉप होने पर माधुरी दीक्षित ने तोड़ी चुप्पी

माधुरी दीक्षित ने आगे बताया कि उनकी मां गुरु जी के यहां बताती थीं कि मेरी बेटी गाती है तो गुरु जी ने कहा था कि कभी लेकर आना उनको मैं भी सुनूंगा कि कैसा गाती है. माधुरी कहती हैं, 'तो मुझे मां एक दिन लेकर गई और गुरु जी के सामने बैठा दिया. तो मुझसे कहा कि गाओ कुछ जो तुम्हारी इच्छा हो.' इसके बाद माधुरी ने 'पिया तू अब तो आजा' गाना गाया था. माधुरी ने हंसते हुए आगे कहा, 'उस दिन गुरु जी के सामने मम्मी की मैंने नाक कटवा दी. गुरु जी बस देखते ही रह गए. मम्मी ने कहा था अब तू घर आ.'

कहां और कब रिलीज होगी 'मां-बहन'?

मां-बहन एक क्राइम कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. इसमें माधुरी मां के किरदार में दिखाई देंगी. उनकी बेटियों के किरदार में 'एनिमल' एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धारणा दुर्गा नजर आएंगी. जबकि फिल्म का हिस्सा रवि किशन भी हैं. सुरेश त्रिवेणी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 4 जून को दस्तक दे रही है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 09:13 PM (IST)
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Madhuri Dixit TRIPTI DIMRI
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