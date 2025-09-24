7 साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक करेंगी सोनम कपूर, बेटे वायु की खातिर लिया था ब्रेक

सोनम कपूर सात साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं. वह आखिरी बार साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म द जोया फैक्टर में दिखाई दी थीं. इसके बाद बेटे वायु के जन्म के बाद वो फैशन शोज करती ही दिखीं. इस बीच उन्होंने ओटीटी प्रोजेक्ट ब्लाइंड में की थी.

बड़े पर्दे से दूरी निभाई मातृत्व

सोनम कपूर ने रैंप वॉक पर तो अपना जलवा बरकरार रखा, लेकिन लंबे समय तक बिग स्क्रीन से दूरी बनाए रखी. इसकी वजह उन्होंने खुद मदरहुड को बताया. सोनम का कहना है कि हाल के वर्षों में उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को अहमियत दी. बेटे वायु के जन्म के बाद उन्होंने अपनी ममता और परिवार को समय देना ही सही समझा.

बड़े पर्दे पर लौटने के लिए बेसब्री

सोनम अब फिल्मों में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं. कुछ सालों तक उन्होंने परिवार पर ध्यान केंद्रित किया और बीच-बीच में फैशन इवेंट्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. अब नए उत्साह और मकसद के साथ वह फिर से बड़े पर्दे पर नजर आने की तैयारी कर रही हैं. TOI से बातचीत में सोनम ने कहा, ''मां बनने के बाद मैं इस अनुभव को पूरी तरह जीना चाहती थी, ताकि अपने बेटे को बड़ा होते हुए देख सकूं. मातृत्व का यह अनुभव मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल रहा.''

View this post on Instagram A post shared by Sonam A Kapoor (@sonamkapoor)

फिल्मों की पसंद और वापसी का मकसद

सोनम बताती हैं कि उनकी वापसी केवल बड़े पर्दे पर दिखने के लिए नहीं है. वह उन कहानियों का चयन करना चाहती हैं जो उनके लिए सच में मायने रखती हैं. उन्होंने कहा, अब मैं वही करूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. मैं ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहती हूं जो अलग हों और जिनमें मैं अपनी छाप छोड़ सकूं. हमेशा की तरह, मेरी प्राथमिकता ऐसी फिल्में हैं जिनके केंद्र में महिला किरदार हो. मैं चाहती हूं कि मेरे किरदार सिर्फ सतही न हों, बल्कि उनमें गहराई भी हो. अपनी प्रेग्नेंसी के बाद मेरी पहली फिल्म 2025 की आखिरी तिमाही में शुरू होगी.

ओटीटी और फैशन शोज में रहीं बिजी

सोनम ने 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. अपने करियर में उन्होंने कमर्शियल फिल्मों के साथ-साथ आर्ट फिल्में भी कीं. 2019 में आई द जोया फैक्टर के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया और 2023 में ब्लाइंड से ओटीटी पर कमबैक किया. शोमे मखीजा डायरेक्टेड और सुजॉय घोष निर्मित इस क्राइम-थ्रिलर फिल्म को इसी नाम की एक कोरियन फिल्म से रीमेक किया गया था. इस फिल्म से सोनम की छह साल बाद वापसी हुई थी.