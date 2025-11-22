हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- ' अब मैं प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'

सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- ' अब मैं प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'

Sonakshi Sinha On Pregnancy Rumours: सोनाक्षी सिन्हा ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में अपनी प्रेगनेंसी रूमर्स पर बात की. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि क्या शादी के बाद भी उनके करियर में कुछ नहीं बदला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Nov 2025 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

सोनाक्षी सिन्हा की जहीर इकबाल संग शादी के बाद से उनके प्रेगनेंसी रूमर्स फैले हुए हैं. वहीं अक्टूबर में सोनाक्षी ने एक मज़ेदार इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए इन अफवाहों को खारिज किया था. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था,"मानव इतिहास में सबसे लंबी प्रेगनेंसी की वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर."

वहीं रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में, उनके पति ज़हीर इकबाल ने उनके पेट पर हाथ रखकर पैपराज़ी के लिए एक तस्वीर क्लिक कराई थी. प्रेगनेंसी को कंफर्म करने का नाटक करते हुए उन्होंने रूमर्स पर मज़ाकिया अंदाज़ में निशाना साधा था. वहीं अब सोनाक्षी सिन्हा ने एक इंटरव्यू में अपनी प्रेगनेंसी रूमर्स पर बात की है.

प्रेगनेंसी रूमर्स पर क्या बोलीं सोनाक्षी सिन्हा?
दरअसल न्यूज़18 शोशा को दिए इंटरव्यू के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, "मैंने कोई मज़ाक नहीं किया. मीडिया बस मुझ पर मज़ाक उड़ाता रहता है. वे सोचते रहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं! जब मैं प्रेग्नेंट होऊंगी, तो मैं दुनिया को सबसे पहले बताऊंगी कि दोस्तों, अब मैं प्रेग्नेंट हूं, चुप हो जाओ."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

शादी के बाद कुछ नहीं बदला
बता दें कि सोनाक्षी और ज़हीर ने लगभग सात साल डेट करने के बाद जून 2024 में शादी की थी. वह कहती हैं कि उन्हें खुशी है कि शादी के बाद कुछ भी नहीं बदला है, खासकर उनके काम और करियर के मामले में. जहां बॉलीवुड अक्सर शादीशुदा अभिनेत्रियों को दरकिनार कर देता है, वहीं सोनाक्षी खुश हैं कि वह अब भी पहले जैसे उत्साह और एनर्जी के साथ काम कर रही हैं. "वे (उससे पहले की पीढ़ी की महिला कलाकार) इसलिए चलती थीं ताकि हम दौड़ सकें. आज, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी शादी हो गई है और इसलिए मुझे कोई काम नहीं मिलेगा. यह विचार भी मेरे मन में नहीं आता. मैं उस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं सोच सकती. शादी लाइफ का एक पार्ट, जैसा कि कहा जाता है."

शादी किसी भी प्रोफेशन में बैरियर नहीं बनती
वह आगे कहती हैं, "शादी किसी भी दूसरे प्रोफेशन में रुकावट नहीं लाती. आज, अगर कोई महिला पत्रकार शादी कर रही है, तो वह अचानक काम करना बंद नहीं कर देगी. उनकी वर्किंग लाइफ में कोई ठहराव नहीं आने वाला. हमसे पहले की उन महिला कलाकारों को सलाम जिन्होंने हमारे लिए रास्ता बनाया है." ये पूछे जाने पर कि क्या इसका मतलब ये है कि फिल्म इंडस्ट्री से भी उम्रवाद गायब हो गया है? वह कहती हैं, "युवाओं के प्रति यह जुनून कुछ हद तक मौजूद है. लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग अब इससे आगे बढ़ चुके हैं. वे इसे नज़रअंदाज़ करने को तैयार हैं."

हर उम्र की महिलाओं के लिए लिखे जा रहे रोल
अपनी राय को दोहराने के लिए, वह जया बच्चन का उदाहरण देती हैं, जिन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से अपनी वापसी की और अब दिल का दरवाज़ा खोल ना डार्लिंग में नज़र आएंगी. सोनाक्षी ने कहा, "आज, हर उम्र की महिलाओं के लिए भूमिकाएं लिखी जा रही हैं, कुछ खूबसूरत भी. हम अब ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 17 और 18 साल की नई अभिनेत्रियां भी अपनी शुरुआत कर रही हैं. साथ ही, जया जी और शबाना (आज़मी) जी भी काम कर रही हैं. मुझे लगता है कि यह कहना बहुत अच्छा है कि हर महिला अपनी सीमा में आ रही है, अपनी जगह बना रही है और उसमें जान डाल रही है."

 

और पढ़ें
Published at : 22 Nov 2025 11:05 AM (IST)
Tags :
Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
दिल्ली NCR
2023 में AK-47 लेकर मिलने आए थे आदिल-मुजम्मिल, मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद ने किए कई खुलासे
2023 में AK-47 लेकर मिलने आए थे आदिल-मुजम्मिल, मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद ने किए कई खुलासे
राजस्थान
राजस्थान पंचायती राज का बदलेगा नक्शा, 3416 नई ग्राम पंचायतें तैयार, बढ़ेंगे सरपंच और उपसरपंच 
राजस्थान पंचायती राज का बदलेगा नक्शा, 3416 नई ग्राम पंचायतें तैयार, बढ़ेंगे सरपंच और उपसरपंच 
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल और शहबाज पर भड़केंगे सलमान खान, गुस्से में बोले- मैं होता तो मुख्य द्वार...
बिग बॉस 19: अमाल और शहबाज पर भड़केंगे सलमान खान, गुस्से में बोले- मैं होता तो मुख्य द्वार...
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast Case: फोन में छिपा था आतंक का 'राज', जांच में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा | ABP News
West Bengal News: बाबरी मस्जिद बनाने के एलान पर घमासान! TMC पर शुरू हुआ नया बवाल | Mamata Banerjee
प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
दिल्ली NCR
2023 में AK-47 लेकर मिलने आए थे आदिल-मुजम्मिल, मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद ने किए कई खुलासे
2023 में AK-47 लेकर मिलने आए थे आदिल-मुजम्मिल, मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद ने किए कई खुलासे
राजस्थान
राजस्थान पंचायती राज का बदलेगा नक्शा, 3416 नई ग्राम पंचायतें तैयार, बढ़ेंगे सरपंच और उपसरपंच 
राजस्थान पंचायती राज का बदलेगा नक्शा, 3416 नई ग्राम पंचायतें तैयार, बढ़ेंगे सरपंच और उपसरपंच 
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल और शहबाज पर भड़केंगे सलमान खान, गुस्से में बोले- मैं होता तो मुख्य द्वार...
बिग बॉस 19: अमाल और शहबाज पर भड़केंगे सलमान खान, गुस्से में बोले- मैं होता तो मुख्य द्वार...
आईपीएल
Most Wickets In IPL: IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रैवल
Mystical Kashmir: IRCTC का शानदार टूर पैकेज, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा मिस्टिकल कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका
IRCTC का शानदार टूर पैकेज, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा मिस्टिकल कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका
नौकरी
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget