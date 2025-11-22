सिनेमाघरों में इन दिनों फरहान अख्तर की नई रिलीज ‘120 बहादुर’ और रितेश देशमुख स्टारर ‘मस्ती 4’ से लेकर अजय देवगन की ‘दे दे प्यार दे 2’ तक कई बड़ी फिल्में मौजूद हैं. लेकिन 40 से भी ज्यादा दिन पुरानी गुजराती फिल्म ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ ने कमाल किया हुआ है. ये फिल्म चुपचाप बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्मों के आगे नोट बटोरती जा रही है. चलिए यहां जानते हैं रिलीज के 43वें दिन इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है.

‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ की 43वें दिन कितनी रही कमाई?

अंकित सखिया द्वारा निर्देशित और करण जोशी, रीवा राछ, श्रुहाद गोस्वामी, अंशु जोशी और किन्नल नायक द्वारा स्टारर ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ गुजराती बॉक्स ऑफिस पर एक सेंसेशनल ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी है. वैसे फिल्म की शुरुआत काफी ठंडी रही थी और तीन हफ्तों तक ये बॉक्स ऑफिस पर मुट्ठीभर कमाई के लिए संघर्ष करती दिख रही थी लेकिन फिर चौथे हफ्ते से ऐसा तूफान आया कि अब इस फिल्म को रोकना मुश्किल हो गया है.

दिलचस्प बात ये है कि रिलीज का लगभग डेढ़ महीना पूरा कर चुकी ये फिल्म अब हर दिन करोड़ों मे कमाई कर रही है. इसी के साथ ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गुजराती फिल्म बन गई है, जो गुजराती सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में महज 26 लाख रुपये कमाए थे. इसके बाद दूसरे हफ्ते में 29 लाख रुपये और तीसरे हफ्ते में 43 लाख रुपयों का कलेक्शन किया था. फिर इसके लिए चौथा हफ्ता गेम चेंजर साबित हुआ और इसने 10.32 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं पांचवें हफ्ते में इसने 24.7 करोड़ कमाए और छठे हफ्ते का कलेक्शन 24.9 करोड़ रुपये रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ ने रिलीज के 43वें दिन यानी छठे शुक्रवार को 1.90 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ की 43 दिनों की कुल कमाई अब 65.30 करोड़ रुपये हो गई है.

‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ 100 करोड़ से कितनी दूर?

‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये फिल्म चौथे हफ्ते में बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार से दौड़ेगी और मेकर्स को मालामाल कर देगी. वहीं फिल्म की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखकर अब लग रहा है कि ये 100 करोड़ी क्लब में भी शामिल हो सकती है.

हालांकि ये इतना आसान नहीं है इसके लिए ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ को 35 करोड़ का कलेक्शन और करना होगा. अगर 7वें वीकेंड पर कोई चमत्कार होता है और इसके कलेक्शन में उछाल आता है तो ये 100 करोड़ी बनने के काफी नजदीक पहुंच सकती है. अब देखने वाली बात होगी की तमाम फिल्मों की भीड़ के बीत 7वें शनिवार और रविवार को ये कैसा परफॉर्म करती है.



