हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनRegional CinemaLaalo Krishna Sada Sahayate BO Day 43: कई बड़ी फिल्मों के आगे ये कम बजट की मूवी कर रही चमत्कार, 43वें दिन भी करोड़ों में की कमाई

Laalo Krishna Sada Sahayate BO Day 43: कई बड़ी फिल्मों के आगे ये कम बजट की मूवी कर रही चमत्कार, 43वें दिन भी करोड़ों में की कमाई

Laalo Krishna Sada Sahayate BO Day 43: गुजराती फिल्म ‘लालो कृष्णा सदा सहायताते’ बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है. रिलीज के 43वें दिन भी इसने करोड़ों में कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 22 Nov 2025 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में इन दिनों फरहान अख्तर की नई रिलीज ‘120 बहादुर’ और रितेश देशमुख स्टारर ‘मस्ती 4’ से लेकर अजय देवगन की ‘दे दे प्यार दे 2’ तक कई बड़ी फिल्में मौजूद हैं. लेकिन 40 से भी ज्यादा दिन पुरानी गुजराती फिल्म ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ ने कमाल किया हुआ है. ये फिल्म चुपचाप बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्मों के आगे नोट बटोरती जा रही है. चलिए यहां जानते हैं रिलीज के 43वें दिन इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है.

‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ की 43वें दिन कितनी रही कमाई?
अंकित सखिया द्वारा निर्देशित और करण जोशी, रीवा राछ, श्रुहाद गोस्वामी, अंशु जोशी और किन्नल नायक द्वारा स्टारर ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ गुजराती बॉक्स ऑफिस पर एक सेंसेशनल ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी है. वैसे फिल्म की शुरुआत काफी ठंडी रही थी और तीन हफ्तों तक ये बॉक्स ऑफिस पर मुट्ठीभर कमाई के लिए संघर्ष करती दिख रही थी लेकिन फिर चौथे हफ्ते से ऐसा तूफान आया कि अब इस फिल्म को रोकना मुश्किल हो गया है.

दिलचस्प बात ये है कि रिलीज का लगभग डेढ़ महीना पूरा कर चुकी ये फिल्म अब हर दिन करोड़ों मे कमाई कर रही है. इसी के साथ ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गुजराती फिल्म बन गई है, जो गुजराती सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में महज 26 लाख रुपये कमाए थे. इसके बाद दूसरे हफ्ते में 29 लाख रुपये और तीसरे हफ्ते में 43 लाख रुपयों का कलेक्शन किया था. फिर इसके लिए चौथा हफ्ता गेम चेंजर साबित हुआ और इसने 10.32 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं पांचवें हफ्ते में इसने 24.7 करोड़ कमाए और छठे हफ्ते का कलेक्शन 24.9 करोड़ रुपये रहा.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ ने रिलीज के 43वें दिन यानी छठे शुक्रवार को 1.90 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ की 43 दिनों की कुल कमाई अब 65.30 करोड़ रुपये हो गई है.

‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ 100 करोड़ से कितनी दूर? 
‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये फिल्म चौथे हफ्ते में बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार से दौड़ेगी और मेकर्स को मालामाल कर देगी. वहीं फिल्म की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखकर अब लग रहा है कि ये 100 करोड़ी क्लब में भी शामिल हो सकती है.

हालांकि ये इतना आसान नहीं है इसके लिए ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ को 35 करोड़ का कलेक्शन और करना होगा. अगर 7वें वीकेंड पर कोई चमत्कार होता है और इसके कलेक्शन में उछाल आता है तो ये 100 करोड़ी बनने के काफी नजदीक पहुंच सकती है. अब देखने वाली बात होगी की तमाम फिल्मों की भीड़ के बीत 7वें शनिवार और रविवार को ये कैसा परफॉर्म करती है. 

और पढ़ें
Published at : 22 Nov 2025 10:29 AM (IST)
Tags :
Box Office BOX OFFICE COLLECTION Laalo Krishna Sada Sahayate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद घाटी में और एक्टिव हुए आतंकी, सामने आई बड़ी जानकारी
भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में पाकिस्तान! घाटी में फिर से एक्टिव हुए आतंकी, सामने आई बड़ी जानकारी
राजस्थान
राजस्थान पंचायती राज का बदलेगा नक्शा, 3416 नई ग्राम पंचायतें तैयार, बढ़ेंगे सरपंच और उपसरपंच 
राजस्थान पंचायती राज का बदलेगा नक्शा, 3416 नई ग्राम पंचायतें तैयार, बढ़ेंगे सरपंच और उपसरपंच 
आईपीएल
Most Wickets In IPL: IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 8: 'दे दे प्यार दे 2' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन रकुल प्रीत की बन गई दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
'दे दे प्यार दे 2' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन रकुल प्रीत की बन गई दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast Case: फोन में छिपा था आतंक का 'राज', जांच में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा | ABP News
West Bengal News: बाबरी मस्जिद बनाने के एलान पर घमासान! TMC पर शुरू हुआ नया बवाल | Mamata Banerjee
प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद घाटी में और एक्टिव हुए आतंकी, सामने आई बड़ी जानकारी
भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में पाकिस्तान! घाटी में फिर से एक्टिव हुए आतंकी, सामने आई बड़ी जानकारी
राजस्थान
राजस्थान पंचायती राज का बदलेगा नक्शा, 3416 नई ग्राम पंचायतें तैयार, बढ़ेंगे सरपंच और उपसरपंच 
राजस्थान पंचायती राज का बदलेगा नक्शा, 3416 नई ग्राम पंचायतें तैयार, बढ़ेंगे सरपंच और उपसरपंच 
आईपीएल
Most Wickets In IPL: IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 8: 'दे दे प्यार दे 2' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन रकुल प्रीत की बन गई दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
'दे दे प्यार दे 2' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन रकुल प्रीत की बन गई दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रैवल
Mystical Kashmir: IRCTC का शानदार टूर पैकेज, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा मिस्टिकल कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका
IRCTC का शानदार टूर पैकेज, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा मिस्टिकल कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका
नौकरी
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget