अजय की इस आदत के कायल हो गए थे अमिताभ, कहा था- 70 साल तक ऐसे ही काम करते रहो

Amitabh Bachchan On Ajay Devgn: बात जब भी हिंदी सिनेमा के बेहतरीन और दमदार एक्टर्स की होती है तो टॉप में अजय देवगन का नाम जरूर लिया जाता है. अपने संजीदा अभिनय से अजय देवगन ने हर किसी का दिल जीता है. 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन भी उनके हुनर का लोहा मानते हैं. एक बार उन्होंने सोशल मीडिया पर अजय देवगन की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि वो आने वाले 70 सालों तक ऐसे ही काम करते रहें.

अजय की इस आदत के कायल हो गए थे अमिताभ

बात उस वक्त की है जब अजय देवगन ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर अपने 30 साल पूरे किए थे. यानी नवंबर 2021 की. 'फूल और कांटे' से उन्होंने डेब्यू किया था. इस फिल्म की रिलीज के 30 साल पूरे होने पर अजय को शुभकामनाएं देते हुए अमिताभ ने एक्स पर एक खास पोस्ट शेयर किया था.

T 4103 - #AjayDevgn , completes 30 years in the Film Industry , on 22nd Nov , when his film 'Phool aur Kante' released. Soft spoken, non interfering, yet filled with passion. My congratulations Ajay, may you continue for another 70. ❤️❤️🌹🌹 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 21, 2021

ये भी पढ़ें: 'लॉक अप 2' होस्ट करने के लिए फराह खान ले रही हैं मोटी रकम, रितेश देशमुख की फीस जानकर भी रह जाएंगे हैरान

अजय देवगन उन सेलेब्स में हैं जो कम और धीरे बात करना पसंद करते हैं. उनकी ये आदत अमिताभ के दिल को भी छू जाती है. बिग ने अजय को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, '22 नवंबर (1991) को उनकी फिल्म (डेब्यू) फूल और कांटे आई थी. वो बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर रहे हैं. शांत स्वभाव के और कम बोलने वाले हैं. दूसरों के काम में दखलंदाजी उन्हें पसंद नहीं है. हालांकि जोश से भरे हुए हैं. अजय, तुम्हें बधाई, तुम ऐसे ही अगले 70 साल तक काम करते रहो.'

इन फिल्मों में साथ दिखे अजय-अमिताभ

अजय देवगन को अब बॉलीवुड में 35 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है. अजय ने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन भी शेयर की है. दोनों दिग्गजों ने मेजर साहब, हिंदुस्तान की कसम, हम किसी से कम नहीं, खाकी, राम गोपाल वर्मा की आग, सत्याग्रह और रनवे 34 जैसी फिल्मों में काम किया है.

ये भी पढ़ें: राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में 3 महीने की सजा, पत्नी राधा यादव पर भी लगा जुर्माना, नहीं भरा तो काटनी होगी जेल

अजय देवन का वर्कफ्रंट

अजय देवगन के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर की फिल्म धमाल 4 ने सिनेमाघरों में 10 जुलाई को दस्तक दी है. इस मल्टीस्टारर फिल्म को फैंस का अच्छा साथ मिल रहा है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहले दिन धमाल 4 ने 14 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. जबकि इसकी डे 1 पर वर्ल्डवाइड कमाई 21 करोड़ रुपये से अधिक दर्ज की गई.