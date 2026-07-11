अजय की इस आदत के कायल हो गए थे अमिताभ, कहा था- 70 साल तक ऐसे ही काम करते रहो

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअजय देवगन की इस आदत के कायल हो गए थे अमिताभ बच्चन, कहा था- 70 साल तक ऐसे ही काम करते रहो

अजय देवगन की इस आदत के कायल हो गए थे अमिताभ बच्चन, कहा था- 70 साल तक ऐसे ही काम करते रहो

Amitabh Bachchan On Ajay Devgn: अजय देवगन के हुनर का लोहा अमिताभ बच्चन भी मानते हैं. वो कई दफा उनकी तारीफ कर चुके हैं. वो उनके काम के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व और स्वभाव के भी फैन हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Jul 2026 02:34 PM (IST)
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Amitabh Bachchan On Ajay Devgn: बात जब भी हिंदी सिनेमा के बेहतरीन और दमदार एक्टर्स की होती है तो टॉप में अजय देवगन का नाम जरूर लिया जाता है. अपने संजीदा अभिनय से अजय देवगन ने हर किसी का दिल जीता है. 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन भी उनके हुनर का लोहा मानते हैं. एक बार उन्होंने सोशल मीडिया पर अजय देवगन की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि वो आने वाले 70 सालों तक ऐसे ही काम करते रहें.

अजय की इस आदत के कायल हो गए थे अमिताभ

बात उस वक्त की है जब अजय देवगन ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर अपने 30 साल पूरे किए थे. यानी नवंबर 2021 की. 'फूल और कांटे' से उन्होंने डेब्यू किया था. इस फिल्म की रिलीज के 30 साल पूरे होने पर अजय को शुभकामनाएं देते हुए अमिताभ ने एक्स पर एक खास पोस्ट शेयर किया था.

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अजय देवगन उन सेलेब्स में हैं जो कम और धीरे बात करना पसंद करते हैं. उनकी ये आदत अमिताभ के दिल को भी छू जाती है. बिग ने अजय को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, '22 नवंबर (1991) को उनकी फिल्म (डेब्यू) फूल और कांटे आई थी. वो बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर रहे हैं. शांत स्वभाव के और कम बोलने वाले हैं. दूसरों के काम में दखलंदाजी उन्हें पसंद नहीं है. हालांकि जोश से भरे हुए हैं. अजय, तुम्हें बधाई, तुम ऐसे ही अगले 70 साल तक काम करते रहो.'

इन फिल्मों में साथ दिखे अजय-अमिताभ

अजय देवगन को अब बॉलीवुड में 35 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है. अजय ने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन भी शेयर की है. दोनों दिग्गजों ने मेजर साहब, हिंदुस्तान की कसम, हम किसी से कम नहीं, खाकी, राम गोपाल वर्मा की आग, सत्याग्रह और रनवे 34 जैसी फिल्मों में काम किया है.

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अजय देवन का वर्कफ्रंट

अजय देवगन के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर की फिल्म धमाल 4 ने सिनेमाघरों में 10 जुलाई को दस्तक दी है. इस मल्टीस्टारर फिल्म को फैंस का अच्छा साथ मिल रहा है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहले दिन धमाल 4 ने 14 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. जबकि इसकी डे 1 पर वर्ल्डवाइड कमाई 21 करोड़ रुपये से अधिक दर्ज की गई.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 02:34 PM (IST)
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