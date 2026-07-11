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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडराष्ट्रपति के हाथों मिला नेशनल अवॉर्ड, ऑस्कर तक पहुंची पहली फिल्म, अब ऑटो चलाकर गुजारा कर रहा ये एक्टर

राष्ट्रपति के हाथों मिला नेशनल अवॉर्ड, ऑस्कर तक पहुंची पहली फिल्म, अब ऑटो चलाकर गुजारा कर रहा ये एक्टर

मीरा नायर की फिल्म 'सलाम बॉम्बे!' से पहचान बनाने वाले शफीक सैयद ने बचपन में नेशनल अवॉर्ड जीता था. लेकिन आज वो गुमनामी में जिंदगी जी रहे हैं. आइए जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 11 Jul 2026 02:17 PM (IST)
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क्या आप सोच सकते हैं कि जिस एक्टर की फिल्म ऑस्कर तक पहुंच गई हो, जिसे देश के राष्ट्रपति के हाथों नेशनल अवॉर्ड मिला हो, वो आज पाई-पाई को मोहताज हो? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल सच है. हम बात कर रहे हैं शफीक सैयद की, जो आज बेंगलुरु की सड़कों पर पेट पालने के लिए ऑटो रिक्शा चला रहे हैं. 

मीरा नायर की कल्ट फिल्म 'सलामी बॉम्बे!' का ये हीरो आज गुमनामी के अंधेरे में जिंदगी काट रहा है. आइए जानते हैं फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श तक की उनकी पूरी कहानी. 

बिना टिकट मुंबई आने से 'ऑस्कर' तक का सफर
1980 के दशक में शफीक अपने बेंगलुरु स्थित घर से भागकर बिना टिकट मुंबई पहुंच गए थे. फिल्मों की चमक-दमक देखने का सपना उन्हें मायानगरी खींच लाया था. चर्चगेट स्टेशन के पास सड़क पर रहते हुए एक दिन एक महिला ने उन्हें और दूसरे बच्चों को एक्टिंग वर्कशॉप में आने के लिए 20 रुपये देने की बात कही. 

राष्ट्रपति के हाथों मिला नेशनल अवॉर्ड, ऑस्कर तक पहुंची पहली फिल्म, अब ऑटो चलाकर गुजारा कर रहा ये एक्टर

ज्यादातर बच्चों को लगा कि ये कोई धोखा है, लेकिन शफीक भूखे थे, इसलिए उन्होंने हां कर दी. यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया. वर्कशॉप के बाद उन्हें मीरा नायर की फिल्म 'सलाम बॉम्बे!' में लीड रोल मिल गया. फिल्म को दुनियाभर में सराहना मिली और ये बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई. 

नेशनल अवॉर्ड मिला, लेकिन काम नहीं
'सलाम बॉम्बे!' की सफलता के बाद शफीक को लगा कि अब उनका करियर बन जाएगा. उन्हें राष्ट्रपति के हाथों नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने बंद हो गए. लंबे समय तक स्टूडियो के चक्कर लगाने के बाद भी जब काम नहीं मिला तो उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला किया और वापस बेंगलुरु लौट गए.

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सलाम बॉम्बे मेरी अपनी कहानी जैसी थी...
साल 2010 में ओपन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शफीक ने कहा था, 'फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं. फिल्म की भाषा, माहौल और कहानी वही थी, जिसे मैं अपनी जिंदगी में जी चुका था. लोग इसे आर्ट फिल्म कहते थे, लेकिन मेरे लिए ये मेरी अपनी कहानी थी.'

लोग पूछते थे- आज खाना खाया क्या?
उन्होंने आगे कहा, "जब फिल्म रिलीज हुई तो अखबारों में मेरी खूब चर्चा हुई. फिल्म को देश-विदेश में कई अवॉर्ड मिले, लेकिन मुझे किसी समारोह में नहीं बुलाया गया. सिर्फ नेशनल अवॉर्ड लेने के लिए दिल्ली बुलाया गया था. इसके बाद मैं महीनों तक मुंबई के फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाता रहा. मैं जब बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफिस जाता था, तो वहां के जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर मेरी फोटो और अखबार की कटिंग देखते थे. पर काम देने के बजाय मुझसे पूछते थे, "आज खाना खाया क्या?" 8 महीने तक दरवाजे खटखटाने के बाद भी जब काम नहीं मिला, तो मेरा सपना टूट गया.'

'सपना अचानक खत्म हो गया'
टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में शफीक ने बताया, 'हमने 52 दिन शूटिंग की थी और मुझे 15 हजार रुपये मिलने थे. मैं बहुत खुश था. शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म सुपरहिट हो गई. राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाना किसी सपने जैसा था, लेकिन ये सपना बहुत जल्दी खत्म हो गया. फिल्म की टीम अपने-अपने रास्ते चली गई. मैं करीब आठ महीने तक प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया.' 

राष्ट्रपति के हाथों मिला नेशनल अवॉर्ड, ऑस्कर तक पहुंची पहली फिल्म, अब ऑटो चलाकर गुजारा कर रहा ये एक्टर

परिवार चलाने के लिए बने ऑटो ड्राइवर
'सलामी बॉम्बे!' के बाद शफीक ने गौतम घोष की फिल्म 'पतंग' में भी काम किया, लेकिन इसके बाद उन्हें पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया. जब मुंबई में काम नहीं मिला तो शफीक हार मानकर अपने होमटाउन बेंगलुरु लौट आए. फिल्मों का चकाचौंध भरा सपना पीछे छूट चुका था और सामने खड़ी थी भूखे परिवार की हकीकत. शफीक ने पेट पालने के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया. एक वक्त ऐसा था जब वो दिन के मुश्किल से 150 रुपये कमा पाते थे. इसी छोटी सी रकम से उन्हें अपने परिवार के 5 सदस्यों का पेट पालना पड़ता था. 

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Published at : 11 Jul 2026 02:17 PM (IST)
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Salaam Bombay Shafiq Syed
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