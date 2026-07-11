नेटफ्लिक्स का पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप' का दूसरा सीजन इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. शो अपने कंटेस्टेंट्स और हाई-वोल्टेज ड्रामे के लिए तो चर्चा में है ही, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर रही है शो की नई होस्टिंग जोड़ी- फराह खान और रितेश देशमुख. जब से इस सीजन का प्रीमियर हुआ है, दर्शक इन दोनों की जुगलबंदी को खूब पसंद कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो को होस्ट करने के लिए फराह और रितेश को मेकर्स कितनी भारी-भरकम फीस दे रहे हैं? आइए आपको बताते हैं.

फराह खान को मिल रही इतनी फीस

'सियासत' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जानी-मानी फिल्म डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान को 'लॉक अप 2' के हर एपिसोड के लिए मोटी रकम दी जा रही है. फराह खान इस शो को होस्ट करने के लिए प्रति एपिसोड करीब 15 लाख से 25 लाख रुपये चार्ज कर रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India Reality (@netflixindiareality)

बता दें कि फराह खान के पास रियलिटी शोज होस्ट करने का अच्छा एक्सपीरियंस है. वो 'बिग बॉस' जैसे बड़े शो के कई एपिसोड्स होस्ट कर चुकी हैं. इसके अलावा वो 'झलक दिखला जा', 'खतरों के खिलाड़ी', 'इंडियाज गॉट टैलेंट' और 'इंडियन आइडल' जैसे शोज़ में भी बतौर जज और होस्ट नजर आ चुकी हैं.

ये भी पढ़ें:-Alpha Box Office Collection Day 7: आलिया भट्ट की 'अल्फा' की हर दिन घट रही कमाई, एक हफ्ते बाद भी 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई, जानें- कलेक्शन

रितेश देशमुख की फीस भी उड़ा देगी होश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रितेश देशमुख 'लॉक अप 2' होस्ट करने के लिए प्रति एपिसोड 30 से 40 लाख रुपये फीस ले रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये लगभग उतनी ही रकम है, जितनी उन्हें 'बिग बॉस मराठी' की होस्टिंग के लिए मिली थी. हालांकि, फराह खान की तुलना में रितेश के पास रियलिटी शो होस्ट करने का अनुभव कम है, लेकिन 'बिग बॉस मराठी' में उनके होस्टिंग स्टाइल को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. यही वजह है कि मेकर्स ने उन पर बड़ा दांव खेल रहे हैं.

जेल में बंद हैं ये नामी सितारे

'लॉक अप' एक जेल-थीम पर आधारित रियलिटी शो है, जिसमें सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को हफ्तों के लिए एक जेलनुमा घर के अंदर बंद कर दिया जाता है. 'लॉक अप 2' में इस बार राम कपूर, आकांक्षा चमोला, श्रेया कालरा, सुनीता आहूजा, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला और शिवांगी जोशी जैसे मशहूर सितारे बतौर कैदी नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 14: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' ने किया बड़ा कमाल, 14वें दिन वसूल डाला पूरा बजट, अब बटोरेगी मुनाफा