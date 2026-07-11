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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRamayana Trailer Release Date: 'रामायण' ट्रेलर की रिलीज डेट कंफर्म, 4 हजार करोड़ में बन रही है फिल्म

Ramayana Trailer Release Date: 'रामायण' ट्रेलर की रिलीज डेट कंफर्म, 4 हजार करोड़ में बन रही है फिल्म

Ramayana Trailer Release Date: बीते कुछ दिनों से रामायण के ट्रेलर की रिलीज डेट को लेकर चर्चा चल रही है. वहीं अब मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज डेट कंफर्म कर दी है. आइए जानते हैं कि रामायण का ट्रेलर कब आएगा?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Jul 2026 11:52 AM (IST)
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Ramayana Trailer Release Date Confirm: साल 2026 की जिस फिल्म का सबसे ज्यादा फैंस को इंतजार है वो है 'रामायण'. रणबीर कपूर की ये बिग बजट फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है. लेकिन, मेकर्स तीन महीन से भी ज्यादा वक्त से पहले इसका ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं. बीते कुछ दिनों से इसकी ट्रेलर रिलीज डेट को लेकर चर्चा चल रही है. वहीं अब मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज डेट कंफर्म कर दी है.

कब आएगा 'रामायण' का ट्रेलर?

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है. इस मच अवेटेड फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई 2026 को रिलीज किया जाएगा. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, 'भारत से पूरी दुनिया तक, रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई, 2026 को दुनिया भर में रिलीज़ होगा.'

 
 
 
 
 
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'रामायण' की कास्ट

रामायण में भगवान श्री राम का किरदार सुपरस्टार रणबीर कपूर निभा रहे हैं. वहीं माता सीता के किरदार में साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी दिखई देंगी. ये साई की दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी. रणबीर के सामने रावण बनकर कन्नड़ स्टार यश चुनौती पेश करेंगे. वहीं हनुमान जी के किरदार में सनी देओल नजर आएंगे. जबकि लक्ष्मण जी का रोल निभा रहे हैं टीवी के मशहूर एक्टर रवि दुबे.

4 हजार करोड़ में बन रही है फिल्म

रामायण कई मायनों में बेहद खास फिल्म साबित होने जा रही है. सबसे बड़ी, अहम और दिलचस्प बात ये है कि ये अब तक के भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म भी है. फिल्म दो पार्ट में बन रही है और दोनों पार्ट पर कुल खर्च 4 हजार करोड़ रुपये तक किया जा रहा है.

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मेकर्स रामायण को बेहद भव्यता के साथ बना रहे हैं. भगरान राम की गाथा पर मेकर्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं. दुनियाभर में बड़े पैमाने पर फिल्म को मेकर्स की ले जाने की कोशिश है. इसका डायरेक्शन नितेश तवारी कर रहे हैं और प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा. पहला पार्ट दिवाली 2026 पर और दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. हर किसी को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
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