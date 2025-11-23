म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना आज (23 नवंबर 2025) शादी के बंधन में बंधने वाले थे. लेकिन बीती रात स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद दोनों की शादी पोस्टपोन कर दी गई है. इस बीच पलाश और स्मृति की संगीत सेरेमनी के वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं. इनमें स्मृति के पिता कई गानों पर बेटी के लिए परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं.

स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की संगीत सेरेमनी में श्रीनिवास मंधाना ब्लू कलर की शेरवानी में खूब जच रहे थे. उन्होंने अपनी बेटी के लिए गाने 'कुड़माई' पर परफॉर्म किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

दूसरे वीडियो में स्मृति के पिता ना रे ना रे पर झूमते नजर आ रहे हैं. वहीं एक और वीडियो में वो स्मृति के साथ डांस करते भी दिखाई दे रहे हैं.

स्मृति मंधाना के पिता को महसूस हुए हार्ट अटैक के लक्षण

सर्वहित हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. नमन शाह ने स्मृति मंधाना के पिता के बारे में बात की. उन्होंने बताया- 'स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को रात करीब 11:30 बजे बाईं ओर सीने में दर्द होने के बाद हार्ट अटैक के लक्षण महसूस हुए. उन्हें आगे की जांच के लिए तुरंत सांगली के सर्वहित हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च सेंटर में शिफ्ट किया गया. उनके कार्डियक एंजाइम थोड़े बढ़े हुए हैं, इसके बावजूद उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन की जरूरत है. हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, डॉ. रोहन थानेदार ने भी उनकी जांच की है. इकोकार्डियोग्राम में कोई नई बात नहीं मिली है.'

डॉ. शाह ने आगे बताया- 'हालांकि उन्हें लगातार ECG मॉनिटरिंग और अगर ज़रूरी हुआ तो एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ सकती है. अभी उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसलिए उन्हें लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है. ये फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, शायद इसलिए क्योंकि यह शादियों का सीजन है और बहुत ज्यादा बिजी एक्टिविटी है.'