एक्ट्रेस सिमी गरेवाल प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही हैं. सिमी का नाम इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा के साथ जुड़ा था. सिमी और रतन टाटा का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग था. एक बार सिमी ने रतन टाटा संग बॉन्ड पर बात की थी. सिमी ने रतन टाटा की तारीफ की थी.

जब रत्न टाटा का अक्टूबर 2024 में निधन हुआ तो सिमी ने रत्न टाटा के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा- वो कहते हैं कि आप चले गए...आपका जाना बर्दााश्त नहीं हो रहा. ये बहुत मुश्किल है. विदाई मेरे दोस्त.

मंसूर अली खान के साथ जुड़ा था नाम

इसके अलावा सिमी गरेवाल का नाम क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के साथ भी जुड़ा था. मंसूर अली खान एक्टर सैफ अली खान के पिता हैं. बॉलीवुड शादीज की रिपोर्ट के मुताबिक, एक समय था जब मंसूर और सिमी एक-दूसरे के प्यार में थे. सिमी अक्सर मंसूर के मैच देखने जाती थीं. वहीं मंसूर उन्हें उनके फिल्म सेट पर जाकर सरप्राइज देते थे. हालांकि, इन दोनों का ये रिश्ता ज्यादा चला नहीं. मंसूर ने सिमी से रिश्ता तोड़कर शर्मिला टैगोर के साथ रिश्ता जोड़ लिया था.





सिमी गरेवाल की शादी और तलाक

बता दें कि सिमी ने 1970 में शादी भी की थी. सिमी की शादी रवि मोहन के साथ हुई थी. दोनों ने थोड़े समय के लिए डेट किया और फिर तलाक ले लिया. ये लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज थी. धीरे-धीरे उनकी शादी में दरार आने लगी और उन्होंने तलाक ले लिया था.

सिमी ने इस शादी के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था, 'मैं जब 27 साल की थी तब मैंने शादी की थी. जब शादी हुई तो कुछ समय में ही समझ आ गया था कि ये शादी चलेगी नहीं. हम दोनों बहुत अलग लोग थे. और महिलाओं का शादी करके अपना घर और काम छोड़ना बहुत ही अनफेयर आईडिया है.'

बता दें कि सिमी की शादी 1979 में टूट गई थी. इसके बाद सिमी ने कभी शादी नहीं की.