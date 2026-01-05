श्रद्धा कपूर की 2026 में धमाकेदार वापसी, 'स्त्री' के बाद अब 'नागिन' बनने जा रहीं हसीना
Shraddha Kapoor Next film: श्रद्धा कपूर एक बार फिर से दर्शकों को दिल जीतने के लिए तैयार हैं. 'स्त्री' के बाद अब एक्ट्रेस 'नागिन' बनने वाली हैं. इस फिल्म की शूटिंग वो 'ईथा' के बाद शुरू करेंगी.
बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं. ‘स्त्री2’ जैसी सुपरहिट फिल्म के बाद अब वह दर्शकों को इच्छाधारी 'नागिन' के रूप में रोमांचित करेंगी. उनकी नई फिल्म ‘नागिन’ का काम जल्द ही शुरू होने वाला है. इसके अलावा 'ईथा' की भी शूटिंग करने वाली हैं. फैन्स उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
टाइम्स नाउ के मुताबिक श्रद्धा कपूर इन दिनों अपकमिंग फिल्म ‘ईथा’ की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस फिल्म की शूटिंग अपने आखिरी शेड्यूल में है. आपको बता दें कि यह फिल्म मशहूर लावणी डांसर और तमाशा कलाकार विठाबाई भाऊ नारायण गांवकर की बायोपिक है. फिल्म की शूटिंग नासिक के पास औंधेवाड़ी में चल रही थी जो कि मार्च तक पूरी हो जाएगी.
कब शुरू होगी 'नागिन' की शूटिंग?
रिपोर्ट्स के अनुसार ‘ईथा’ की शूटिंग खत्म करते ही श्रद्धा कपूर अपनी दूसरी मोस्ट अवटेडे फिल्म 'नागिन' की शूटिंग कर देंगी. अगर सब कुछ प्लान के ठीक रहा तो वह इसी साल अप्रैल से शूटिंग कर देंगी. ये फिल्म काफी लंबे समय से बन रही है और प्रोडक्शन टीम ने हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है. श्रद्धा कपूर को आखिरी पर बड़े पर्दे पर 'स्त्री 2' फिल्म में देखा गया था. यह फिल्म साल 2024 आई थी. इस फिल्म के बाद श्रद्धा अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच-समझ कर किया. अब वो ऐसी फिल्में करना चाहती हैं, जिनमें उनका एक्टिंग टैलेंट सही में दिख सके. अब करीब 2 साल बाद वो एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं.
एक्शन अवतार में दिखेंगी श्रद्धा कपूर!
श्रद्धा कपूर को फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस अभी से ही उत्साहित हैं. बताया जा रहा कि श्रद्धा ‘ईथा’ में अपने नए अंदाज में दिखेंगी और फिर 'नागिन' में एक्शन करती हुई देखी जाएंगी. दोनों फिल्में उनके करियर के लिए अलग-अलग और चुनौतीपूर्ण हैं.
