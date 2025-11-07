बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपने नए वेंचर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. अपनी चार्म और दिलकश अदाओं के साथ वो डिज्नी की फैंस फेवरेट सीरीज 'जूटोपिया' की अपकमिंग फिल्म में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली हैं. डिज्नी ने आज अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस के फैंस को ये बड़ा तोहफा दिया है.

जुडी हॉप्स की आवाज बनेंगी श्रद्धा कपूर

डिज्नी इंडिया ने सोशल मीडिया पर बड़ी जानकारी दी है. एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने फैंस को बताया कि अब श्रद्धा कपूर फैंस की फेवरेट एनिमेटेड सीरीज 'जूटोपिया 2' में जुडी हॉप्स की आवाज बनने वाली हैं. एक्ट्रेस इस डिज्नी कैरेक्टर के लिए हिंदी आवाज बनेंगी. 2016 से जुडी हॉप्स लोगों के दिल में अपनी जगह बनाए हुए हैं. पोस्ट शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा कि, 'जुडी हॉप्स की बतौर हिंदी वॉयस जूटोपिया फैमिली ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं. कल आ रहा है आपके लिए अनोखा सरप्राइज. '

अब इस पोस्ट के वायरल होते ही फैंस भी तरह–तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अदाकारा के इस नए प्रोजेक्ट के लिए काफी एक्साइटेड भी हैं. सभी का कहना है कि श्रद्धा कपूर जुडी हॉप्स की परफेक्ट हिंदी वॉयज बनकर उभरेगी. बता दें, 'जूटोपिया 2' दुनियाभर के सिनेमाघरों में 28 नवंबर को दस्तक देने वाली है.

View this post on Instagram A post shared by Walt Disney Studios India (@disneyfilmsindia)

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म

श्रद्धा कपूर लगातार अपने दमदार फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन करने वाली है. 'स्त्री 2' के बाद एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी में भी काफी इजाफा देखने को मिल और लोगों ने उनके परफॉरमेंस को काफी सराहा भी . अब एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी पूरी तैयारी में जुट गई हैं. एक्ट्रेस अब मराठी फिल्म 'ईठा' में नजर आने वाली हैं और इस बायोपिक में एक्ट्रेस मशहूर लावणी डांसर विठाबाई के रोल में नजर आएंगी.