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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEetha Controversy: श्रद्धा कपूर की 'ईठा' पर रिलीज से पहले विवाद, टाइटल को लेकर शुरू हुआ बवाल

Eetha Controversy: श्रद्धा कपूर की 'ईठा' पर रिलीज से पहले विवाद, टाइटल को लेकर शुरू हुआ बवाल

Eetha Controversy: श्रद्धा कपूर इन दिनों फिल्म 'ईठा' को लेकर चर्चा में हैं. मूवी के टीजर को लोगों ने काफी पसंद किया. ऐसे में रिलीज के बाद ही ये विवादों में आ गई. चलिए बताते हैं आखिर मामला क्या है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 28 Jun 2026 09:58 PM (IST)
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Eetha Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर 'स्त्री 2' के बाद अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' में नजर आने वाली हैं. इसके बाद वो काफी चर्चा में आ गई हैं. फिल्म का टीजर वीडियो भी जारी किया जा चुका है, जिसने सारी लाइमलाइट ही चुरा ली. फिल्म रिलीज से पहले ही छा गई है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं लेकिन रिलीज से पहले ही ये विवादों में भी आ गई है. फिल्म के टाइटल को लेकर विवाद हो रहा है. चलिए बताते हैं पूरा मामला.

दरअसल, बात कुछ ऐसी है कि फिल्म 'ईठा' के टीजर रिलीज के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) ने इसके टाइटल को लेकर सवाल उठाया था, जिसे अब दिवंगत कलाकार के परिवार का भी समर्थन मिला है. फैमिली की ओर से कहा गया है कि जिस फिल्म में उनकी कहानी दिखाई जा रही है. इसमें उनका नाम ही सबसे अहम होना चाहिए.

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विठाबाई के परिवार ने की ये मांग

टीवी9 मराठी की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीपी के फिल्म और सांस्कृतिक डिपार्टमेंट ने विठाबाई की बायोपिक 'ईठा' (Eetha) को लेकर सवाल उठाए हैं. साथ ही पार्टी का मानना है कि विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर बन रही इस फिल्म का नाम 'विठा' या फिर 'विठाबाई' होना चाहिए. पार्टी ने ये भी कहा कि इस नाम से विठाबाई को वो सम्मान मिल सकेगा, जिसकी वो हकदार रहीं.

Eetha Controversy: श्रद्धा कपूर की 'ईठा' पर रिलीज से पहले विवाद, टाइटल को लेकर शुरू हुआ बवाल

एनसीपी के फिल्म और सांस्कृतिक विभाग के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बाबासाहेब पाटिल की ओर से सवाल किया गया कि लावणी और तमाशा के क्षेत्र में विठाबाई का बड़ा योगदान रहा. इसके बावजूद भी फिल्म काम नाम उनके नाम पर क्यों नहीं है?

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अब बदला जाएगा 'ईठा' का टाइटल?

वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये भी बताया जा रहा है कि विठाबाई नारायणगांवकर की फैमिली की ओर से भी फिल्म का टाइटल बदलने की मांग की गई थी. उनके बेटे कैलाश और राजेश के साथ पोते ने 'ईठा' नाम पर नाराजगी जताई है. परिवार चाहता है कि फिल्म का नाम बदला जाए. हालांकि, मामले को लेकर डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

 
 
 
 
 
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पहले भी विवादों में फंस चुके लक्ष्मण उतेकर

गौरतलब है कि डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर कोई पहली बार विवादों में नहीं आए हैं. इसके पहले भी वो विवादों में रह चुके हैं. वो पिछली रिलीज 'छावा' को लेकर भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी में रहे थे. इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को लोकल डांस फॉर्म लेजिम करते हुए दिखाया था, जिस पर काफी बवाल मचा था. इसके बाद इस सीन को हटा दिया गया था. अब श्रद्धा कपूर की फिल्म को लेकर विवादों में आ गए हैं.

बहरहाल, अगर फिल्म 'ईठा' की रिलीज के बारे में बात की जाए तो इसे इसी साल 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म में रणदीप हुड्डा और जीशान अयुब जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 28 Jun 2026 09:58 PM (IST)
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