Carry On Jatta 4 Box Office Collection: 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने रचा इतिहास, बना डाला 2026 का बड़ा रिकॉर्ड
Carry On Jatta 4 Box Office Collection: गिप्पी ग्रेवाल और सरगुन मेहता की फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.
Carry On Jatta 4 Box Office Collection Day 3: गिप्पी ग्रेवाल और सरगुन मेहता की फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' रिलीज होते ही छा गई थी. फिल्म की सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर तारीफ की. यहां तक कि इसे क्रिटिक्स ने भी काफी पसंद किया. फिल्म में गिप्पी और सरगुन की केमिस्ट्री के साथ ही कॉमेडी ने भी दिल जीत लिया. यही वजह थी कि फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का फायदा बॉक्स ऑफिस पर मिला. ऐसे में अब फिल्म ने 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में...
'कैरी ऑन जट्टा 4' का डे-3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.90 करोड़ का बिजनेस किया था, जिस पर 29.0% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई थी. इसके साथ ही दूसरे दिन यानी कि शनिवार को इसे वीकेंड का फायदा मिला. फिल्म ने पहले दिन से ज्यादा कमाई की और सैकनिल्क के मुताबिक, इसने 2.50 करोड़ का बिजनेस किया, जिस पर 35.0% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई.
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फिल्म का दो दिनों का कलेक्शन 4.40 करोड़ पहुंच गया था. जबकि 2023 में 'कैरी ऑन जट्टा 3' ने ओपनिंग डे पर 4.55 करोड़ का बिजनेस किया था. हालांकि, फिल्म को तीसरे दिन संडे का फायदा जरूर मिला. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने रविवार को 8.30 बजे तक 3.22 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जिसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 7.62 करोड़ पहुंच गया है.
2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग पंजाबी फिल्म बनी 'कैरी ऑन जट्टा 4'
इतना ही नहीं, 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने 'बमबुकैट 2', 'ब्याह करतारे दा' जैसी फिल्मों पंजाबी फिल्म को पछाड़ दिया है. देखिए 2026 की टॉप 5 पंजाबी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट...
1. रब दा रेडियो- 12.57 करोड़
2. इश्कां दे लेखे- 11.89 करोड़
3. वेलकम टू द जंगल- 7.62 करोड़
4. बंबुकैट 2- 6.18 करोड़
5. ब्याह करतारे दा- 4.55 करोड़
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'कैरी ऑन जट्टा 4' के बारे में
बहरहाल, अगर फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' के बारे में बात की जाए तो इसका निर्देशन मीत कंद ने किया है. फिल्म में गिप्पी ग्रेवाल, सरगुन मेहता, बिन्नू ढिल्लों, जसविंदर भल्ला, शिंदा ग्रेवाल जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. आपको बता दें कि साल 2012 में आई हिट फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा' की चौथी फ्रेंचाइजी है. इसका दूसरा पार्ट साल 2018 और तीसरे पार्ट 2023 में आया था.