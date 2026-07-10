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Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को बड़ा झटका, चेक बाउंस मामले में फिर से जाएंगे जेल
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. चेक बाउंस मामले में एक्टर के दोष को बरकरार रखा गया है. ऐसे में उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को बड़ा झटका देते हुए चेक बाउंस के कई मामलों में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा है
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने अभिनेता राजपाल यादव द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए दोषसिद्धि को कायम रखा.
राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार. राजपाल यादव को जाना होगा जेल.
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