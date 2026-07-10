राजपाल यादव को बड़ा झटका, चेक बाउंस मामले में फिर से जाएंगे जेल

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को बड़ा झटका देते हुए चेक बाउंस के कई मामलों में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा है

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने अभिनेता राजपाल यादव द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए दोषसिद्धि को कायम रखा.

राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार. राजपाल यादव को जाना होगा जेल.