बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) के चलते विदेश जाने की इजाजत नहीं मिल सकी. अभिनेत्री ने इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि उन्हें लॉस एंजेलिस में होने वाले YouTube इवेंट में शामिल होने की अनुमति मिल सके.

हालांकि, दो बार की सुनवाई के बावजूद कोर्ट ने फिलहाल अनुमति नहीं दी. इसके बाद शिल्पा शेट्टी ने इस महीने की अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी. उनके वकील ने अदालत में बताया कि अभिनेत्री अब अपनी ट्रैवल पर्मिशन याचिका वापस ले रही हैं और दिसंबर में नई अर्जी दाखिल करेंगी, जब उनका दोबारा विदेश जाने का प्लान होगा.

धोखाधड़ी मामले में EOW कर रही है जांच

गौरतलब है कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की कथित धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पुलिस की EOW (इकोनॉमिक ऑफेन्सेस विंग) जांच कर रही है. इसी जांच के तहत दोनों के खिलाफ LOC जारी किया गया था.

एफिडेविट में है किसी और के हस्ताक्षर

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के वकील डॉक्टर यूसुफ इकबाल यूसुफ और जैन श्रॉफ ने अदालत में दावा किया कि शिल्पा शेट्टी द्वारा दायर किए गए एफिडेविट (शपथपत्र) के लिए किए जाने वाले नोटरी की प्रकिया में एक जगह उनके खुद के हस्ताक्षर नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि “संभावना है कि वह हस्ताक्षर किसी और ने किए होंगे.”

इस पर कोर्ट ने कहा कि “अगर आपको इस पर कोई कार्रवाई करनी है तो आप कानून के अनुसार कर सकते हैं।” शिकायतकर्ता के वकील जल्द ही इस एफिडेविट के खिलाफ परजरी (झूठी गवाही) और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट (अदालत की अवमानना) की याचिका दायर करेंगे.

