कलर्स चैनल के पॉपुलर शो में से एक माना जाने वाला 'ससुराल सिमर का' में दीपिका कक्कड़ को सिमर के रोल में देखा गया था. वहीं, अविका गौर शो में रोली की भूमिका में नजर आई थीं. शो में दोनों ने सगी बहनों की भूमिका निभाई थी, जिसकी दो सगे भाईयों से शादी हो जाती है. शो में दोनों के बीच शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली थी. ऐसे में फैंस हमेशा ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि इन रील लाइफ बहनों में कौन ज्यादा अमीर है?

अविका गौर इन दिनों कलर्स चैनल पर प्रसारित हो रहे रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं. इस शो में ही उन्होंने अपने लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग शादी की है. अविका ने छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और अभी तक वो इंडस्ट्री में एक्टिव हैं.

बॉलीवुड में मार चुकी हैं एंट्री

अविका गौर ने महज 11 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. हालांकि, उन्हें 'बालिका वधू' में छोटी आनंदी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी मिली.एक्ट्रेस ने टीवी शोज के अलवा साउथ फिल्मों में भी काम किया है. उसके बाद ‘1920: हॉरर्स ऑफ द हार्ट’ से अविका ने बॉलीवुड में एंट्री मारी, जिसमें उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया.

View this post on Instagram A post shared by Avika Gor (@avikagor)

अविका गौर की नेटवर्थ

अविका सिर्फ एक्टिंग के जरिए ही नहीं बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया से भी मोटी कमाई करती हैं. Herzindagi.com इंग्लिश के अनुसार एक्ट्रेस की नेटवर्थ 30-35 करोड़ रुपये के बीच है.एक फिल्म के लिए अविका 50 लाख रुपये चार्ज करती हैं. किसी शो के लिए एक्ट्रेस प्रति एपिसोड 25 हजार रुपये फीस लेती हैं.

दीपिका कक्कड़ फिलहाल छोटे पर्दे से दूर हैं. एक्ट्रेस को आखिरी बार 'मास्टशेफ इंडिया' के पहले सीजन में देखा गया था. हालांकि, इस शो को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था.दीपिका ने अपने करियर में वैसे तो कई सीरियल्स में काम किया है.

यूट्यूबर बन चुकी हैं दीपिका कक्कड़

लेकिन, उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी 'ससुराल सिमर का' शो से मिला. एक दौर में दीपिका टीवी की हाईएस्ट पेड़ एक्ट्रेस मानी जाती थीं. हालांकि, पिछले कई सालों से वो टीवी से दूर हैं फिर भी मोटी कमाई कर रही हैं.दरअसल, दीपिका का यूट्यूब चैनल है, जिसन नाम दीपिका की दुनिया है.

एक्ट्रेस के इस चैनल पर 4.01 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. Latesly के अनुसार दीपिका हर हमीने यूट्यूब से 7.3 लाख रुपये की कमाई करती हैं.ब्रांड एंडोर्समेंट से भी एक्ट्रेस की अच्छी-खासी कमाई होती है.Idiotic Media के अनुसार एक पोस्ट के लिए दीपिका कक्कड़ 5 लाख रुपये चार्ज करती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Dipika (@ms.dipika)

दीपिका कक्कड़ की नेटवर्थ

Bollywoodshaadis.com के अुसार एक्ट्रेस की नेटवर्थ 35-40 करोड़ रुपये के बीच है. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि टीवी की इन दो बहनों में सिमर ही रोली से ज्यादा आमीर है.जी हां, घर बैठे भी दीपिका कक्कड़ अपनी रील लाइफ बहन अविका गौर से ज्यादा अमीर हैं.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: अनुपमा की जिंदगी में आएगा सबसे बड़ा तूफान, पागलपन की आड़ में शाह परिवार की बेटी की इज्जत पर हाथ डालेगा गौतम