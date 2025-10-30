बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल एक्ट्रेस की मां इस वक्त मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती है. उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. जिसके बाद उन्हें भर्ती करवाया गया. अब एक्ट्रेस भी आनन-फानन में अपनी मां से मिलने के लिए पहुंची.

मां से मिलने अस्पताल पहुंचीं शिल्पा शेट्टी

शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो अस्पताल से सामने आया है. जिसमें वो लीलावती के बाहर नजर आई. ये वीडियो एक एक्स यूजर ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है. इसे शेयर करते हुए लिखा " शिल्पा शेट्टी मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल पहुंचीं..’ इस वीडियो में एक्ट्रेस अपनी कार से उतरती हैं और फिर जल्दी-जल्दी में अस्पताल के अंदर चली जाती हैं. एक्ट्रेस इस दौरान सिंपल लुक में दिखी.

मां के बेहद करीब हैं शिल्पा शेट्टी

शिल्पा का ये वीडियो देख फैंस भी परेशान हो गए हैं और एक्ट्रेस की मां के जल्द ठीक होने की दुआ मांगने लगे हैं. बता दें शिल्पा के पिता सुरेंद्र शेट्टी का निधन साल 2016 में हुआ था. तब से एक्ट्रेस अपनी मां सुनंदा के और भी करीब हो गई हैं. वो हमेशा मां के साथ ही रहती हैं. सोशल मीडिया पर भी अक्सर वो मां के साथ फोटोज शेयर कर उनपर प्यार लुटाती नजर आती हैं.

शिल्पा शेट्टी का वर्कफ्रंट

शिल्पा शेट्टी के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म ‘निकम्मा’ में नजर आई थी. जो साल 2022 में रिलीज हुई थी. इसके बाद एक्ट्रेस कुछ वक्त पहले एक डांस रिएलिट शो को जज करती हुई दिखाई दी थी. एक्ट्रेस की पाइपलाइन में अभी कई बड़ी फिल्में हैं. जिनपर अभी काम चल रहा है. शिल्पा शेट्टी काम के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. कई दिनों से वो 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में फंसी हुई हैं. इसमें उनके पति राज कुंद्रा का भी नाम है.

ये भी पढ़ें -

बिकिनी में कहर ढाती हैं अनन्या पांडे, एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को देख फैंस के छूट गए पसीने