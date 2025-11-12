हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं

शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं

शर्लिन चोपड़ा ने ब्रेस्ट इम्प्लांट रीमूवल सर्जरी करवाई है. हैवी ब्रेस्ट की वजह से उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही थी. शरीर के कई हिस्सों में उन्हें दर्द हो रहा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 12 Nov 2025 01:41 PM (IST)
एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने मंगलवार को एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में शर्लिन ने बताया कि उन्हें काफी समय से पीठ, गर्दन, सीने, कंधों में दर्द हो रहा था. उन्हें ये दर्द हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट की वजह से हो रहा था. इसीलिए वो सर्जरी करवा रही हैं और ब्रेस्ट इंम्प्लांट हटवा रही हैं. शर्लिन ने ये वीडियो सर्जरी करवाने से पहले बनवाया था. उन्होंने जब वो वीडियो बनाया तब वो हॉस्पिटल में थीं.

शर्लिन चोपड़ा की ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी

वीडियो में शर्लिन ने कहा- पिछले कुछ महीनों से मुझे बहुत ज्यादा पीठ, सीने, गर्दन और कंधों में दर्द हो रहा था. मेरे सीने में काफी दर्द-प्रेशर फील हो रहा है. कई बार डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मुझे समझ आया कि आखिर ये दर्द मुझे किस कारण से है. मुझे ये दर्द हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट की वजह से है. तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं  ब्रेस्ट इम्प्लांट हटवा रही हूं. मैं थोड़ी सी नर्वस और बहुत एक्साइटेड हूं. मैं बिना किसी एक्स्ट्रा बैगेज के नई लाइफ शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती. मैं प्रार्थना करती हूं कि भगवान मुझे और मेरे सर्जन को आशीर्वाद दें जो आज ये सर्जरी करेंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sherlyn Chopra (@_sherlynchopra_)

वीडियो के कैप्शन में शर्लिन ने लिखा- अगस्त 2023 में मैंने अपने चेहरे से सारे फिलर्स हटवा लिए थे ताकि मैं अपने रियल फेस में दिख सकूं. आज, मैं ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी करवा रही हूं. ताकि बिना किसी एक्स्ट्रा बैगेज के जिंदगी जी सकूं. प्लीज समझें कि ये पोस्ट फिलर्स या सिलिकॉन इम्प्लांट्स या उन्हें पसंद करने वालों की आलोचना करने के बारे में नहीं है. ये पोस्ट बताती है कि मैं जैसी हूं, वैसे ही खुद को अपनाती हूं. 

बता दें कि शर्लिन चोपड़ा सोशल मीडिया सेंसेशन हैं. शर्लिन इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोज और फोटोज अक्सर शेयर करती रहती हैं. उनके वीडियोज और फोटोज काफी वायरल रहते हैं.

Published at : 12 Nov 2025 01:39 PM (IST)
और पढ़ें
