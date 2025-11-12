जब गोविंदा हुए बेहोश तब कहां थीं पत्नी सुनीता आहूजा? अब तक हॉस्पिटल में अकेले हैं एक्टर

एक्टर गोविंदा की तबीयत ठीक नहीं हैं. वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं. मंगलवार आधी रात को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया. वो बेहोश हो गए थे. इस दौरान गोविंदा की फैमिली उनके साथ नहीं थीं. अब गोविंदा के दोस्त ललित बिंदल ने इसे लेकर बात की हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि आखिर गोविंदा के साथ क्या हुआ.

गोविंदा के साथ नहीं था परिवार

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में गोविंदा के दोस्त ललित ने बताया कि जब गोविंदा बेहोश हुए तब उनकी फैमिली साथ नहीं थी. उन्होंने कहा, 'सुनीता शहर में नहीं थी और वो एक शादी के लिए गई थीं. वो आधी रात में मुंबई पहुंची और वो हॉस्पिटल आ रही हैं. वहीं उनकी बेटी टीना भी चंडीगढ़ में थीं काम से. वो भी वापस आ रही हैं और शाम तक वो गोविंदा के साथ होंगी.'

गोविंदा के साथ क्या हुआ?

ललित ने कहा, 'कल दिन में उनको कमजोरी थी. और फिर अचानक से शाम को कुछ सेकंड के लिए डिसऑरिएंटेशन लगा. बेहोश हुए थे. उसके बाद उनकी फैमिली डॉक्टर ने उनको फोन पे एक दवाई बताई थी जो उन्होंने ली थी. गोविंदा ने 8.30-9 के बीच में दवा ली और वो अपने कमरे में आराम करने चले गए. फिर अचानक से उन्हें परेशानी हुई और रात 12 बजे घुटन सी हुई.'

ललित ने कहा, 'फिर गोविंदा ने मुझे घर पर बुलाया. मैं 12.15 पर घर पहुंचा. फिर उनके डॉक्टर ने सलाह दी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ. उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले गए. उन्हें एडमिट 1 बजे के करीब किया गया. कई सारे टेस्ट हुए. उनकी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं. वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं. गोविंदा आराम कर रहे हैं. उन्हें डिस्चार्ज कब किया जाएगा इसे लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती. मेरी गोविंदा से बात हुई उन्होंने बताया कि वो पहले से ठीक हैं.'