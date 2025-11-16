शर्लिन चोपड़ा ने निकलवाए 1.65 किलो के ब्रेस्ट इंप्लांट, वीडियो शेयर कर बोलीं- अब ये बोझ मेरे सीने से हट चुका है
Sherlin Chopra Video: शर्लिन चोपड़ा ने ब्रेस्ट इंप्लांट रिमूवल सर्जरी करवाई है, क्योंकि उन्हें हैवी ब्रेस्ट की वजह से दिक्कतें हो रही थी. सर्जरी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है.
बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन शर्लिन चोपड़ा इन दिनों फिर सुर्खियों में हैं. शर्लिन ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर बताया कि उन्होंने आखिरकार अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स रिमूव करवा दिए हैं. उनका कहना था कि वो कई दिनों से एक तकलीफ से जूझ रही हैं, वो है शरीर में दर्द. शर्लिन ने बताया था कि उन्हें बॉडी पेन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की वजह से हैं. ऐसे में उन्होंने तय किया है कि सर्जरी की मदद से वो उन्हें रिमूव करवा देंगी. हाल ही में उन्होनें सर्जरी के बाद वीडियो भी शेयर किया हैं.
सर्जरी के बाद शेयर किया वीडियो
शर्लिन चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर की हैं जिसमें उन्होंने ब्रेस्ट इंप्लांट और खुल कर बात की हैं. वीडियो में उन्होंने कहा कि 'ये भरी बोझ मेरी सेने से हट चुके है. मेरा एक ब्रेस्ट इंप्लांट 825 ग्राम का था और इसे हटवाकर में काफी अच्छा और हल्का महसूस कर रही हूं'.
वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेरा विश्वास है कि अनावश्यक बोझ के साथ जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है! यह मेरी निजी राय है.. हर किसी की अपनी राय होती है.. मेरे ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल/ब्रेस्ट एक्सप्लांट सर्जरी के लिए मेरे बेहद कुशल डॉक्टरों की टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद'.
शर्लिन ने शेयर किया था वीडियो
दरअसल शर्लिन ने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह अपनी पूरी तकलीफ़ खुलकर बताती नजर आई थीं. उन्होनें कहा, पिछले कुछ महीनों से मुझे बहुत ज्यादा पीठ, सीने, गर्दन और कंधों में दर्द हो रहा था. मेरे सीने में काफी दर्द-प्रेशर फील हो रहा है. कई बार डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मुझे समझ आया कि आखिर ये दर्द मुझे किस कारण से है.
फिर उन्हें डॉक्टर मे बताया कि मुझे ये दर्द हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट की वजह से है. तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट हटवा रही हूं. मैं थोड़ी सी नर्वस होने के साथ बहुत एक्साइटेड भी हूं. मैं बिना किसी एक्स्ट्रा बैगेज के नई लाइफ शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती. मैं प्रार्थना करती हूं कि भगवान मुझे और मेरे सर्जन को आशीर्वाद दें जो आज ये सर्जरी करेंगे.
