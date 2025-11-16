हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
व्हाइट लहंगा-बिंदी में प्रियंका चोपड़ा का देसी लुक, 'वाराणसी' के इवेंट में छाईं एक्ट्रेस, फैंस बोले-अप्सरा

व्हाइट लहंगा-बिंदी में प्रियंका चोपड़ा का देसी लुक, 'वाराणसी' के इवेंट में छाईं एक्ट्रेस, फैंस बोले-अप्सरा

Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा हैदराबाद में अपनी नई साउथ फिल्म 'वाराणसी' के ग्लोबट्रॉटर इवेंट में शामिल हुईं, जहां उन्होंने अपने खूबसूरत देसी लुक से सबका ध्यान खींचा. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Nov 2025 11:08 AM (IST)
Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा हैदराबाद में अपनी नई साउथ फिल्म 'वाराणसी' के ग्लोबट्रॉटर इवेंट में शामिल हुईं, जहां उन्होंने अपने खूबसूरत देसी लुक से सबका ध्यान खींचा. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. इस फिल्म का एक खास इवेंट ग्लोबट्रॉटर के नाम से हैदराबाद में आयोजित किया गया. जिसके दौरान प्रियंका ने अपने देसी लुक से सभी का दिल जीत लिया है. हाल ही में एक्ट्रेस ने इवेंट की अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं.

1/7
प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो बेहद ही ग्लैमरस दिख रही हैं.
प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो बेहद ही ग्लैमरस दिख रही हैं.
2/7
एक्ट्रेस के लुक की बात करे तो उन्होंने व्हाइट कलर का लहंगा पहना है. जिसके बॉर्डर में गोल्डन वर्क है जो उनके लुक को और भी खास बना रहा है.
एक्ट्रेस के लुक की बात करे तो उन्होंने व्हाइट कलर का लहंगा पहना है. जिसके बॉर्डर में गोल्डन वर्क है जो उनके लुक को और भी खास बना रहा है.
3/7
उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना और दुप्पटा को प्लेटेड स्टाइल में ड्रेप किया.
उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना और दुप्पटा को प्लेटेड स्टाइल में ड्रेप किया.
4/7
साथ ही उन्होंने मैचिंग ज्वैलरी भी कैरी की, हैवी नेकलेस और मांगटिका लगा कर उन्होंने अपने लुक को और भी देसी बनाया.
साथ ही उन्होंने मैचिंग ज्वैलरी भी कैरी की, हैवी नेकलेस और मांगटिका लगा कर उन्होंने अपने लुक को और भी देसी बनाया.
5/7
एक्ट्रेस का मेकअप काफी सटल है, और बालों में ब्रेड बनाई है. जिससे उनके लुक में चार चांद लग गए.
एक्ट्रेस का मेकअप काफी सटल है, और बालों में ब्रेड बनाई है. जिससे उनके लुक में चार चांद लग गए.
6/7
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया अब पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया अब पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
7/7
यूजर्स अलग-अलग तरह के कॉमेंट्स करके उन्हें कंपलीमेंट्स दे रहे हैं कोई उन्हें अप्सरा वाली बता रहा है तो कोई उन्हें देसी गर्ल.
यूजर्स अलग-अलग तरह के कॉमेंट्स करके उन्हें कंपलीमेंट्स दे रहे हैं कोई उन्हें अप्सरा वाली बता रहा है तो कोई उन्हें देसी गर्ल.
Published at : 16 Nov 2025 11:08 AM (IST)
Priyanka Chopra VARANASI

बिहार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Bihar Politics: 'Tejashwi 25 सीटों पर सिमटेंगे', Madan Prasad ने पहले ही दे दी थी चेतावनी!
Bihar Politics: बिहार में सीएम फेस पर तकरार! | Bihar CM Face | Chirag | Nitish | Chitra Tripathi
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
