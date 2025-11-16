एक्सप्लोरर
व्हाइट लहंगा-बिंदी में प्रियंका चोपड़ा का देसी लुक, 'वाराणसी' के इवेंट में छाईं एक्ट्रेस, फैंस बोले-अप्सरा
Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा हैदराबाद में अपनी नई साउथ फिल्म 'वाराणसी' के ग्लोबट्रॉटर इवेंट में शामिल हुईं, जहां उन्होंने अपने खूबसूरत देसी लुक से सबका ध्यान खींचा. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. इस फिल्म का एक खास इवेंट ग्लोबट्रॉटर के नाम से हैदराबाद में आयोजित किया गया. जिसके दौरान प्रियंका ने अपने देसी लुक से सभी का दिल जीत लिया है. हाल ही में एक्ट्रेस ने इवेंट की अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 16 Nov 2025 11:08 AM (IST)
Tags :Priyanka Chopra VARANASI
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion