‘वो हमेशा अमर रहेंगे..’, धर्मेंद्र के निधन के बाद बॉबी-सनी से मिलने पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की तस्वीरें
Shatrughan Sinha Post: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघन्न सिन्हा हाल ही में सनी देओल के घर पहुंचे. जहां उन्होंने एक्टर के साथ-साथ बॉबी देओल और उनके पूरे परिवार से मुलाकात की.
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन ने पूरी इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया है. एक्टर के निधन को करीब पांच दिन हो गए और अभी भी सेलेब्स उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि देने में लगे हैं. हाल ही में दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद के बेटों सनी और बॉबी देओल से मुलाकात की. इसके बाद एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की.
शत्रुघ्न सिन्हा ने की सनी-बॉबी से मुलाकात
शत्रुघ्न सिन्हा ने ये पोस्ट अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है. जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र को याद किया और अपनी दिल की बात फैंस को बताई. एक्टर ने लिखा, ‘ बहुत भारी दिल के साथ धर्मेंद्र के घर गया. वहां उन्होंने सनी देओल, बॉबी देओल, उनकी पत्नी तन्या देओल और उनके बेटों से मुलाकात की.’ एक्टर की इस पोस्ट को देखकर उनके फैंस फिर भावुक हो गए हैं.
On my return from Delhi, went with a very heavy sorrowful heart to our dearest family friend our elder brother's @aapkadharam— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 29, 2025
home. It was a heart touching meeting his wonderful sons @iamsunnydeol Bobby Deol @thedeol, his attractive, charming wife Tanya their handsome sons… pic.twitter.com/mNi5NoeSHT
धर्मेंद्र के लिए लिखी दिल छू लेने वाली बात
शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे ये भी लिखा, ‘धर्मेंद्र सिर्फ स्टार ही नहीं, एक शानदार इंसान थे, जिन्होंने अपने जीवन में असंख्य लोगों के दिलों को छुआ. वो अमर हैं और हमेशा लोगों की यादों में जिंदा रहेंगे. उनके पूरे परिवार के लिए शांति और शक्ति की प्रार्थना की.’ शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पोस्ट में कई सारी थ्रोबैक तस्वीरें भी लगाई. जिसमें से कुछ में वो धर्मेंद्र के साथ नजर आए. तो कुछ में बॉबी और सनी देओल संग पोज देते दिखे.
इन फिल्मों में साथ दिखी धर्मेंद्र-शत्रुघ्न की जोड़ी
आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र सालों से गहरे दोस्त थे. अक्सर दोनों एक-दूसरे के साथ तस्वीरें भी शेयर करते रहते थे. दोनों ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी है. इस लिस्ट में ‘दोस्त’, ‘कयामत’, ‘इंसानियत का दुश्मन’, ‘लोहा’, ‘आग ही आग’, ‘गंगा तेरे देश में’, ‘शहजादे और जुल्म-ओ-सितम’ जैसी फिल्मो का नाम शामिल हैं.
