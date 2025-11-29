हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकोई बेचता दूध, तो कोई करता पहलवानी, एक्टर ना होते तो ये काम करते इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स, खुद किया था खुलासा

कोई बेचता दूध, तो कोई करता पहलवानी, एक्टर ना होते तो ये काम करते इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स, खुद किया था खुलासा

Bollywood Stars: सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले बॉलीवुड के कुछ पॉपुलर स्टार्स का एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें वो ये बताते दिखे कि वो अगर एक्टर ना होते तो क्या करते....

By : सखी चौधरी | Updated at : 29 Nov 2025 08:25 PM (IST)
फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां करियर बेहद अनिश्चित है. कामयाबी के पीछे कई फैक्टर काम करते हैं. बेशक मेहनत जरूरी है लेकिन मौका और किस्मत भी एक जरूरी चीज मानी जाती है. हाल ही में 90 के दशक के सुपरस्टार्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. वीडियो एक अवॉर्ड फंक्शन का था. जिसमें उस दौर के सुपरस्टार्स ने बताया था कि अगर वो एक्टर ना बनते तो करियर के तौर पर क्या कर रहे होते.

1. अमिताभ बच्चन -  सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जब सालों पहले ये सवाल पूछा गया कि वो एक्टर ना होते तो क्या करते, उन्होंने कहा कि अगर वो एक्टर ना होते तो इलाहाबाद में दूध बेचने का काम कर रहे होते. दरअसल बिग बी अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के रहने वाले हैं और पढ़ाई के बाद कोलकाता में नौकरी करने गए थे. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और सदी के महानायक बनकर उभरे.

 
 
 
 
 
A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan)

2. आमिर खान - वहीं जब ये सवाल आमिर खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो टीचर बनकर बच्चों को पढ़ा रहे होते. बता दें कि ‘तारे जमीन पर’ में एक्टर टीचर का रोल निभाते हुए नजर आए थे.

 
 
 
 
 
A post shared by Aamir Khan (@amirkhanactor_)

3. सनी देओल - बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि वो पहलवान यानि स्पोर्ट्स पर्सन होते. बता दें कि सनी देओल अपनी एक्टिंग के अलावा गुस्सैल स्वभाव के लिए इंडस्ट्री में हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं. 

 
 
 
 
 
A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

4. अमरीश पुरी - बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर अमरीश पुरी ने कहा था कि वो एक्टिंग से पहले सरकारी नौकरी में थे और एक्टर ना बनते तो अभी वहीं नौकरी कर रहे होते.

 
 
 
 
 
A post shared by Mukesh Amrish Puri Die Hard Fan (@amrish_puri_swag)

5. अनुपम खेर - बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने कहा था कि मैं एक्टर ना बनता तो कोई और भी काम नहीं कर पाता. उनके अलावा गुलशन ग्रोवर ने भी कहा कि उन्हें तो सिर्फ एक्टर ही बनना था.

 
 
 
 
 
A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 29 Nov 2025 08:25 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Aamir Khan Sunny Deol Bollywood
