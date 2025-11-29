हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड

जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड

Guess Who; आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की वाइफ से मिलवा रहे हैं, जो बेहद खूबसूरत होकर एक्टिंग में नहीं आई, बल्कि खुद का बिजनेस चलाया और सक्सेस भी हुई.

By : सखी चौधरी | Updated at : 29 Nov 2025 10:03 PM (IST)
स्टार एक्टर शाहिद कपूर ने जब मीरा कपूर से शादी की थी तो हर कोई इस बात से अचरज में था कि कैसे अचानक इस सुपरस्टार ने एक साधारण सी लड़की से शादी कर ली. हर कोई उनकी लव स्टोरी का इनसाइड एंगल जानना चाहता था. अब इतने वक्त के बाद मीरा कपूर ने ना सिर्फ शाहिद की परछाई से निकलकर खुद की पहचान बनाई है. बल्कि आज के वक्त में वो देश की जानी मानी बिजनेस लेडी हैं और 960 करोड़ रुपये का एक बड़ा ब्रांड संभालती हैं.

13 साल छोटी मीरा से की है शाहिद ने शादी

शाहिद और मीरा की उम्र के बीच 13 साल का लंबा गैप है. मीरा 21 की थीं जब उनकी शादी शाहिद कपूर के साथ हुई थी. शुरुआती दौर में इस कपल ने ट्रोलिंग का भी सामना किया लेकिन उनके एक दूसरे के लिए प्रेम और समर्पण ने साबित कर दिया कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती. मीरा कपूर ने अपनी शाहिद से अलग पहचान तैयार की और अब वो एक जानी मानी एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mira Rajput Kapoor (@mira.kapoor)

इस इंडस्ट्री का फेमस चेहरा है मीरा कपूर

वेलनेस और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में मीरा कपूर ने अपनी अहम पहचान बनाई है. मीरा कपूर ने हाल ही में मासूम मीनावाला के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अपने बिजनेस को लेकर खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि मैंने अपना कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के तहत नहीं किया था लेकिन अब वो इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं और लोगों की मदद कर रहा है.

कैसे शुरू हुई मीरा की जर्नी?

मीरा कपूर ने बताया कि उनके एंटरप्रेन्योर बनने की यात्रा कंटेंट क्रिएशन के साथ शुरु हुई थी. इस दौर में कई ब्रांड्स ने उन्हें एप्रोच किया था और उन्हें ये ब्रांड काफी असाधारण लगा और उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था. मीरा ने बताया कि मुझे सोशल मीडिया प्रेजेंस पसंद है, मैं क्या पहनती हूं, क्या फॉलो करती हूं, इसी जर्नी में मैंने इस ब्रांड को देखा और मुझे इसमें कुछ खास महसूस हुआ.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mira Rajput Kapoor (@mira.kapoor)

धुन वेलनेस से की थी शुरुआत

इसी साल मीरा ने धुन वेलनेस के नाम से नए ब्रांड की शुरुआत की है. ये मुंबई के बांड्रा में एक लग्जरी वेलनेस सेंटर है. ये 60000 स्क्वेयर फीट की जगह में 13 ट्रीटमेंट रूम वाला एक खास सेंटर है. प्राइवेट कनसल्टेशन के साथ ही यहां रिकवरी लाउंज जैसी सुविधाएं दी गई हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां 60 मिनट की साउंड हीलींग प्रोसेस के लिए 7500 रुपये की फीस देनी होती है.

इसके अलावा शाहिद और मीरा मिलकर एक अमेरिकल एथीलेजर ब्रांड को भी प्रमोट करते हैं. दोनों ही एथीलफ्रीक नाम के इस ब्रांड के अंबेसेडर्स हैं. इससे पहले मीरा ने ईशा अंबानी के साथ मिलकर 2024 में स्किनकेयर ब्रांड अकाइंड की भी शुरुआत की थी. इसके अलावा एक वेलबीइंग न्यूट्रिशन है, ट्रैक्सन के अनुसार, मार्च 2025 तक इस ब्रांड की वैल्यू 961 करोड़ रुपये है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mira Rajput Kapoor (@mira.kapoor)

जेनिफर संग मीरा ने इस ब्रांड में किया निवेश

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मीरा ने एक सर्व योगा ब्रांड में भी निवेश किया है. जिसके इन्वेस्टर्स जेनिफर लोपेज, एलेक्स रोड्रिग्ज, मलाइका अरोड़ा और शिखर धवन जैसे सेलिब्रिटी भी हैं. इस ब्रांड की वैल्यू 105 करोड़ रुपए आंकी गई है.

Published at : 29 Nov 2025 10:03 PM (IST)
