कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' में नजर आने वाले हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में कपिल 4 लड़कियों संग रोमांस करते दिखे हैं. अब कपिल ने बताया कि पत्नी गिन्नी के सामने को-एक्टर संग रोमांस करने पर वो नर्वस हो जाते हैं.

हाल ही में किस किस को प्यार करूं 2 की कास्ट ने भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के साथ पॉडकास्ट किया. इस दौरान भारती ने पूछा कि क्या गिन्नी आपको स्क्रीन पर रोमांस करते हुए देखल जलती हैं. तो इस पर गिन्नी ने कहा- बर्दाश्त नहीं होता है. बहुत जलन होती है.

फिर कपिल ने बताया कि सेट पर एक बार वो रोमांटिक सीन शूट कर रहे थे वरिना के साथ. तो उस दिन गिन्नी को सेट पर आना था. इस वजह से वो बहुत नर्वस हो गए थे.

पत्नी के सामने नर्वस हो गए थे कपिल शर्मा

कपिल ने कहा, 'पूरी फिल्म में हम कॉमेडी शूट कर रहे थे. लेकिन उस दिन हमें रोमांटिक सीन शूट करना था वरिना के साथ भोपाल में. गिन्नी सेट पर आई थीं. डायरेक्टर ने कहा कि हीरोइन की आंखों में देखो और अपने हाथ हीरोइन के बालों में फेरो. और उसी वक्त आपकी पत्नी मॉनिटर में देख रही थी. मुश्किल होता है. हाथ कांप रहे थे मेरे. जब भी मैं शूट खत्न करके गिन्नी के पास जाता था तो गर्मी को लकर शिकायत करता था. वो मुझसे कहती कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो. तुम एंजॉय कर रहे हो.'

बता दें कि गिन्नी और कपिल कॉलेज के दिनों में मिले थे. यहीं से उनके बीच में प्यार की शुरुआत हुई थी. उन्होंने 2017 में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था. इसके बाद 2018 में शादी की थी. उनकी शादी काफी चर्चा में रही थी. अब कपल दो बच्चों के पेरेंट्स हैं. उन्हें एक बेटी और एक बेटा है.