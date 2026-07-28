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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगुरु पूर्णिमा पर देखें ये बॉलीवुड फिल्में, हर कहानी में मिलेगी जिंदगी की सीख

गुरु पूर्णिमा पर देखें ये बॉलीवुड फिल्में, हर कहानी में मिलेगी जिंदगी की सीख

Guru Purnima 2026 Bollywood Films: अगर आप गुरु पूर्णिमा पर कुछ अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, तो ये 5 फिल्में आपके लिए परफेक्ट हो सकती है. इनमें टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को गहराई से दिखाया गया है.

Written By : श्रेया शर्मा |  Updated at : 28 Jul 2026 06:47 AM (IST)
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29 जुलाई को देश में गुरु पूर्णिमा मनाया जायेगा. ये पर्व टीचर और स्टूडेंट के बीच के रिश्ते को और मजबूत करता है. हालांकि कई लोग इस दिन कुछ ऐसी कहानियां देखना पसंद करते है, जिनमें कुछ सीख दी गई हो. इसी बीच आइए टीचर और स्टूडेंट पर बनी इन फिल्मों के बारे में जानते है.

तारे जमीन पर

आमिर खान और दर्शील सफारी स्टारर ये फिल्म 2007 में आई थी, जिसमें ईशान नाम के एक बच्चे की कहानी दिखाई गई है. उसके टीचर राम शंकर निकुंभ उसे सही दिशा देते हैं और उसकी छिपी हुई कला को दुनिया के सामने लाते हैं. 

इकबाल 

2005 में आई श्रेयस तलपड़े और नसीरुद्दीन शाह की फिल्म 'इकबाल' एक ऐसे लड़के की कहानी है, जो सुन और बोल नहीं सकता. भारतीय इंडियन टीम के लिए खेलने का सपना देखता है. वहीं एक पूर्व क्रिकेटर उसका कोच बनता है और हर कदम पर उसका साथ देता है.

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सुपर 30

ऋतिक रोशन की ये फिल्म मैथमेटिशियन आनंद कुमार की जिंदगी पर बनाई गई है. वो बहुत गरीब होते है, लेकिन कई बच्चों को फ्री में पढ़ाकर IIT की तैयारी कराते हैं. वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कराते, बल्कि बच्चों में कॉन्फिडेंस भी जगाते हैं. ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी. 

चक दे इंडिया

शाहरुख खान की 2007 में आई ये फिल्म एक हॉकी कोच कबीर खान के ऊपर हैं, जो भारतीय महिला हॉकी टीम को विश्व चैंपियन बनाने की कोशिश करते हैं. वो खिलाड़ियों को सिर्फ खेल नहीं सिखाते, बल्कि डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और टीमवर्क का इंपोर्टेंस भी समझाते हैं. 

ब्लैक 

2005 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की 'ब्लैक' एक ऐसी लड़की की कहानी है, जो देख और सुन नहीं सकती. उसके शिक्षक देबराज साहाय उसे इशारों और नए तरीकों से दुनिया को समझना सिखाते हैं. दोनों का रिश्ता सिर्फ शिक्षक और छात्र का नहीं, बल्कि भरोसे और अपनापन का बन जाता है.

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About the author श्रेया शर्मा

श्रेया शर्मा एबीपी लाइव में एंटरटेनमेंट बीट पर बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. वह बॉलीवुड, भोजपुरी और ओटीटी से जुड़ी खबरें लिखती हैं और उन्हें बेहद आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं. इससे पहले वह 'प्रभात खबर डिजिटल' में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Bollywood Films Guru Purnima 2026
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