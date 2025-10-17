सोशल मीडिया पर एक रेयर तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इस वायरल फोटो में बॉलीवुड के तीन दिग्गज अभिनेता यानी बॉलीवुड के तीनों खानों को एक साथ देखा गया. जो बॉलीवुड नहीं कर पाया वो एक अमेरिकन यूट्यूबर ने कर दिखाया है. यहां जानिए सोशल मीडिया पर इसको लेकर क्या बातें हो रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई बॉलीवुड के खांस की फोटो

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की अहम भूमिका रही है. इन तीनों दिग्गज कलाकारों को बहुत कम ही एक साथ देखा जाता है. लेकिन मिस्टरबीस्ट नाम के अमेरिकन यूट्यूबर के वजह से इन तीनों अभिनेताओं को एक साथ देखा गया.

रियाद में हुए एक इवेंट में ये तीन लेजेंडरी एक्टर साथ नजर आएं और मिस्टरबीस्ट संग उनकी तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. जेम्स स्टीफेन डोनाल्डसन यानी मिस्टरबीस्ट संग इन तीनों अभिनेताओं को साथ देख फैंस की भी खुशी का ठिकाना नहीं है.



बॉलीवुड के तीनों खांस को साथ देख फैंस का रिएक्शन

यूट्यूब सेंसेशन जिमी डोनाल्डसन ने बॉलीवुड के इन तीन दिग्गज एक्टर्स के साथ अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की है. इस दिग्गज तिकड़ी को साथ देख अब ये चर्चा तेज हो गई है कि शायद ये चारों अब किसी नए प्रोजेक्ट में नजर आएंगे. द

रअसल मिस्टरबीट ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि, 'इंडिया क्या हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए?' अब इस वायरल पोस्ट के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि चारों का किसी प्रोजेक्ट के लिए जबरदस्त कोलैबोरेशन होने वाला है.

तीनों खांस का वर्कफ्रंट

शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान तीनों ने ही बॉलीवुड में 90 की दशक में अपनी जबरदस्त फिल्मों से सभी को इंप्रेस किया है. तीनों ने ही अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों शाहरुख खान अपनी फिल्म 'किंग' तो लेकर बिजी हैं तो वहीं सलमान खान भी अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' पर पूरा फोकस कर रहे हैं. बात करें मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की तो उन्हें आखरी बार 'सितारे जमीन पर' में देखा गया था.