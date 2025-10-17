हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडShah Rukh Khan Property: मुंबई में 'मन्नत', दुबई में 'जन्नत'.. जानें- देश-विदेश में कहां-कहां है शाहरुख खान की प्रॉपर्टी?

Shah Rukh Khan Property: मुंबई में 'मन्नत', दुबई में 'जन्नत'.. जानें- देश-विदेश में कहां-कहां है शाहरुख खान की प्रॉपर्टी?

Shah Rukh Khan Property: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान काफी रईस हैं और काफी आलीशान जिंदगी जीते हैं. उनकी देश ही नहीं विदेशो में भी कई प्रॉपर्टी हैं. यहां पूरी लिस्ट जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Oct 2025 10:20 AM (IST)
शाहरुख खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और दर्शको के दिलों में जगह बनाई है. इसी के साथ बॉलीवुड के किंग खान अकूत संपत्ति के मालिक हैं. आज एक्टप बिल्कुल बादशाह वाली लाइफ ही जीते हैं और वे देश और विदेश में कई महंगी प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं. चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि शाहरुख खान की कहां-कहां प्रॉपर्टी हैं?

मन्नत
शाहरुख खान का सी फेसिंग बंगला, मन्नत, एक व्हाइट कलर का छह मंज़िला मेंशन है, जिसमें बड़े क्लासिकल पिलर हैं और यहां से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है, वोग के अनुसार, खान परिवार 2001 में इस घर में रहने आया था, लेकिन गौरी खान और आर्किटेक्ट-डिज़ाइनर कैफ़ फ़क़ीह को मन्नत को डिज़ाइन करने में एक दशक लग गया. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, मन्नत की वर्तमान कीमत 200 करोड़ रुपये है. और ये मुंबई के सबसे महंगे सेलिब्रिटी घरों में से एक है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gauri Khan (@gaurikhan)

अलीबाग में हॉलीडे होम
शाहरुख खान अपने करीबी दोस्तों के साथ अलीबाग में अपने हॉलिडे होम में बर्थडे या नए साल जैसे जश्न मनाते हैं. डेजा वू फार्म्स में स्थित, शाहरुख के इस वेकेशन हाउस में एक स्विमिंग पूल, कई ओपन डेक और एक प्राइवेट हेलीपैड भी है. फ़र्स्टपोस्ट के अनुसार, शाहरुख खान ने ये प्रॉपर्टी 14.67 करोड़ रुपये में खरीदी थी.


Shah Rukh Khan Property: मुंबई में 'मन्नत', दुबई में 'जन्नत'.. जानें- देश-विदेश में कहां-कहां है शाहरुख खान की प्रॉपर्टी?

फैमिली होम इन दिल्ली
शाहरुख खान दशकों से मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन दिल से वे हमेशा दिल्ली के ही रहेंगे. पंचशील पार्क के हरे-भरे इलाके में स्थित, शाहरुख खान के फैमिली होम को गौरी खान ने बड़े स्केल पर डिज़ाइन किया है. वोग के साथ एक इंटरव्यू में, गौरी खान ने बताया था कि उनका दिल्ली वाला घर एक बेहद "पर्सनल स्पेस" है, जहां फैमिली के कलेक्टेबल्स को मॉर्डन ट्विस्ट में क्यूरेट किया गया है. यह हवेली खान परिवार की यादों से भरी हुई है, जिसमें शाहरुख की पसंदीदा फिल्मों के ओरिजिनल नेगेटिव और एक्टर और उनकी पत्नी के डेटिंग के दिनों में के लव लेटर भी शामिल हैं.

शाहरुख खान का लंदन में आलीशान अपार्टमेंट
शाहरुख के पास कथित तौर पर लंदन में 175 करोड़ रुपये की कीमत का एक आलीशान अपार्टमेंट हैं इसके साथ ही उनकी लॉस एंजिल्स में एक शानदार प्रॉपर्टी है, जो उनके अंतरराष्ट्रीय रियल एस्टेट साम्राज्य में इजाफा करती है. शाहरुख खान अक्सर परिवार संग वेकेशन के लिए अपने लंदन के घर में आते हैं.


Shah Rukh Khan Property: मुंबई में 'मन्नत', दुबई में 'जन्नत'.. जानें- देश-विदेश में कहां-कहां है शाहरुख खान की प्रॉपर्टी?

शाहरुख खान का दुबई में घर
सुपरस्टार शाहरुख खान का दुबई में भी  पाम जुमेराह विला है जो बेहद लग्जरी है. किंग खान का ये विला उनके प्राइवेट आइलैंड पर है जिसमें  6 बेडरूम, दो रिमोट कंट्रोल गैरेज और एक प्राइवेट पूल है.  इस विला की कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई है. 


Shah Rukh Khan Property: मुंबई में 'मन्नत', दुबई में 'जन्नत'.. जानें- देश-विदेश में कहां-कहां है शाहरुख खान की प्रॉपर्टी?

Published at : 17 Oct 2025 10:20 AM (IST)
