शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान है. सुपरस्टार ने अपने लंबे करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और कई फेमस फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है. हालांकि, उन्हें अभी तक राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित नहीं किया गया है. वहीं हाल ही में रेडियो नशा के साथ बातचीत में, राम गोपाल वर्मा ने शाहरुख खान के उनके साथ काम ना करने की वजह का खुलासा किया है.

शाहरुख खान ने राम गोपाल वर्मा संग क्यों नहीं किया कभी काम?

रेडियो नशा को दिए इंटरव्यू के दौरान रामगोपाल वर्मा ने खुलासा किया कि उन्होंने शाहरुख के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि शाहरुख एक पटाखा हैं जिनकी एनर्जी फिल्म मेकर की स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है.

वर्मा ने कहा, "हमारी कई मुलाकातें हुईं, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि शाहरुख एनर्जी से भरपूर एक लाइव वायर की तरह हैं. मेरी फिल्म मेकिंग स्टाइल कंपोज्ड और इनटेंस है. शाहरुख को उस दायरे में सीमित करना उनके और उनके ट्रेड मार्क चार्म और करिश्मे की उम्मीद रखने वाले फैंस के साथ अनफेयर था."

उन्होंने आगे कहा, "एक समय मैंने उन्हें 'कंपनी' के लिए कॉन्टेक्ट किया था. लेकिन मलिक के किरदार को बहुत ही शांत और आलसी होना था, जो शाहरुख से लोगों की उम्मीदों के बिल्कुल उल्ट था. मेरे पास उनके लिए एक बेहतरीन कहानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ."

शाहरुख की फिल्मों में निर्देशक खास फर्क नहीं डालते

उन्होंने कहा, "जब आप शाहरुख को किसी सीन के बारे में बताते हैं, तो वह तुरंत उठकर उसे कर देते हैं. वह कमाल के हैं, मुझे लगा कि उनकी फिल्म में मेरे लिए करने को कुछ है ही नहीं. उनकी फिल्मों में निर्देशक कोई खास फर्क नहीं डालते क्योंकि वह पूरी तरह से खुद कैमरा संभाल सकते हैं. यह एक बिल्कुल अलग तरह का स्टारडम है."

शाहरुख वर्क फ्रंट

इस बीच, वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही किंग में नजर आएंगे. शाहरुख खान की किंग इसकी अऩाउंसमेंट के बाद से ही ध्यान खींच रही है. किंग में अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, राघव जुयाल, सौरभ शुक्ला, अभय वर्मा, करणवीर मल्होत्रा ​​और सुहाना खान अहम रोल में नजर आएंगें.