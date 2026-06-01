एबीपी इंडिया 2047 कॉन्क्लेव: बॉबी देओल से लेकर इम्तियाज अली तक, सितारों से सजेगा मंच

ABP India 2047 Conclave: बॉबी देओल से लेकर इम्तियाज अली तक, सितारों से सजेगा मंच
'एबीपी इंडिया 2047 कॉन्क्लेव' 3 जून को होने वाला है. कॉन्क्लेव में बिजनेस लीडर, पॉलिटिशियन से लेकर फिल्म स्टार्स तक शिरकत करने वाले हैं.
एबीपी नेटवर्क एक बार फिर 'एबीपी इंडिया 2047 कॉन्क्लेव' होस्ट कर रहा है. ये कॉन्क्लेव 3 जून को होने वाली है. कॉन्क्लेव में पॉलिसी मेकर, इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्री लीडर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और कल्चरल फिगर्स शिरकत लेंगे और इंडिया की लॉन्ग टर्म डेवलेपमेंट जर्नी पर बात करेंगे. कॉन्क्लेव में फिल्म स्टार्स भी नजर आएंगे. एक्टर बॉबी देओल से लेकर फिल्मेकर इम्तियाज अली तक नजर आने वाले हैं.
बॉबी देओल
एक्टर बॉबी देओल इन दिनों काफी चर्चा में हैं. वो फिल्म 'बंदर' में नजर आएंगे. इस फिल्म का बॉबी जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं. एबीपी कॉन्क्लेव में भी बॉबी देओल फिल्म बंदर के बारे में बात करते नजर आ सकते हैं. इसके अलावा बॉबी फिल्म अल्फा में दिखेंगे. इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ नजर आएंगी. बॉबी देओल कई इंटरव्यूज में आलिया को लेकर बातें कर चुके हैं.
बंदर की बात करें तो इस फिल्म में बॉबी देओल के अलावा सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद, इंद्रजीत सुकुमारन, जीतेंद्र जोशी, राज बी शेट्टी और नागेश भोंसले जैसे स्टार्स हैं.
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निखिल द्विवेदी
एबीपी इंडियाज कॉन्क्लेव में एक्टर निखिल द्विवेदी नजर आने वाले हैं. वो फिल्म 'बंदर' को निखिल द्विवेदी प्रोड्यूस कर रहे हैं. वो भी बॉबी देओल साथ नजर आ सकते हैं. निखिल को माय नेम इज एंथोनी गोंसाविल, रावण, शोर इन द सिटी, हे स्टोरी, वीरे दी वेडिंग, दबंग 3 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है.
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इम्तियाज अली
इम्तियाज अली फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 12 जून को रिलीज हो रही है. फिल्म को इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी वाघ, नसीरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में ए आर रहमान का म्यूजिक है. लिरिक्स इरशाद कामली ने लिखे हैं. एबीपी इंडियाज कॉन्क्लेव में इम्तियाज फिल्म और एक्टर्स के बारे में बात करते नजर आ सकते हैं. फिल्म का गाना 'मस्कारा' काफी वायरल है.
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Source: IOCL