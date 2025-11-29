हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office: 'तेरे इश्क में' ने आते ही मचाया तहलका, 'दे दे प्यार दे 2' से '120 बहादुर' तक की कर दी छुट्टी, जानें- फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Box Office: 'तेरे इश्क में' ने आते ही मचाया तहलका, 'दे दे प्यार दे 2' से '120 बहादुर' तक की कर दी छुट्टी, जानें- फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Friday Box Office Collection 28th November: इस फ्राइडे को एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर कई नई और पुरानी फिल्मों के बीच भिडंत हुई. इनमें धनुष की 'तेरे इश्क में' ने बाजी मार ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Nov 2025 08:45 AM (IST)
Preferred Sources

इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में एक बार फिर दो नई फिल्में रिलीज हुई इनमें एक धनुष और कृति सेनन स्टारर इंटेंस रोमांटिक ड्रामा 'तेरे इश्क में' हैं तो दूसरी विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की ओल्ड स्कूल लव स्टोरी बेस्ड 'गुस्ताख इश्क' है. इन दोनों फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर कुछ हफ्ते पुरानी '120 बहादुर', 'मस्ती 4' और 'दे दे प्यार  दे 2' से भिड़ंत हुई है. चलिए यहां जानते हैं इन तमाम फिल्मों में कौन सी मूवी इस फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस की सिकंदर साबित हुई है.

'तेरे इश्क में' ने फ्राइडे को कितना किया कलेक्शन? 
धनुष और कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. आनंद एल राय निर्देशित इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है इसी के साथ इसकी शुरुआत काफी दमदार हुई है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के पहले दिन फ्राइडे को 16.5 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है. यानी इस फ्राइडे को 'तेरे इश्क में'  की कमाई अन्य फिल्मों के मुकाबले सबसे ज्यादा रही है. 

 'गुस्ताख इश्क' की फ्राइडे को कितनी रही कमाई? 
विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर 'गुस्ताख इश्क' भी इस फ्राइडे को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. हालांकि तेरे इश्क के मुकाबले में 'गुस्ताख इश्क' की शुरुआत बेहद ठंडी हुई है. यूं कहिए कि ये फिल्म पहले ही दिन पिट गई है. फिल्म की ओपनिंग डे कमाई की बात करें तो सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड आंकड़ों के मुताबिक 'गुस्ताख इश्क' ने रिलीज के पहले दिन महज 50 लाख रुपये बटोरे हैं. 

'जूटोपिया 2' ने कितना किया फ्राइडे को कलेक्शन
एनिमेटेड फिल्म  'जूटोपिया 2' भी इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. हालांकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर खास शुरुआत नहीं कर पाई है. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक  'जूटोपिया 2' ने रिलीज के पहले दिन 1.68 करोड़ का कलेक्शन किया है. 

'120 बहादुर' का दूसरे फ्राइडे का कितना रहा कलेक्शन? 
फरहान अख्तर और राशि खन्ना स्टारर '120 बहादुर' 21 नवंबर को रिलीज़ होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे हफ़्ते में एंट्री कर गई है. इस फिल्म की कमाई में पहले ही काफी गिरावट देखी जा रही थी वहीं धनुष और कृति सेनन की लेटेस्ट रिलीज़ हुई 'तेरे इश्क में' के आते ही इसकी कमाई को तगड़ा झटका लगा है. बता दें कि सेकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक '120 बहादुर' ने अपनी रिलीज के 8वें दिन यानी शुक्रवार को 40 लाख रुपये कमाए, जिससे कुल घरेलू कलेक्शन 15.4 करोड़ रुपये हो गया है.

'मस्ती 4' ने दूसरे फ्राइडे कितनी की कमाई? 
'मस्ती 4' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फरहान अख्तर की '120 बहादुर' से टकराई थी. दोनों फिल्मों की शुरुआत एक जैसी रही और दोनों ही दर्शकों को सिनेमाघरों तक नहीं खींच पाईं. वहीं अब 'मस्ती 4' भी दूसरे वीक में एंट्री कर गई है और इसके कलेक्शन में गिरावट बराबर बनी हुई है. रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को इसने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मस्ती 4' ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को महज 22 लाख की कमाई की है. इसके बाद 'मस्ती 4' का 8 दिनों का कुल कलेक्शन अब 14.07 करोड़ रुपये हो गया है.

दे दे प्यार दे 2 ने तीसरे फ्राइडे कितनी की कमाई? 
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की मच अवेटेड सीक्वल 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. लगातार अच्छा परफॉर्म करने के बाद, फिल्म अब अपने तीसरे हफ़्ते में एंट्री कर चुकी है और ये फिल्म  घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

लेकिन 'तेरे इश्क में' और 'गुस्ताख इश्क' जैसी नई रिलीज़ के इस दौड़ में शामिल होने के साथ, इस रोमांटिक-कॉमेडी की कमाई में जबरदस्त गिरावट देखी गई है और रिलीज़ के बाद पहली बार इसने इस शुक्रवार को 1 करोड़ रुपये के आंकड़े के नीचे कमाई की है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को 85 लाख रुपये कमाई हैं. इसी के साथ इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा की 15 दिनों की कुल कमाई अब 68.35 करोड़ रुपये हो गई है.

 

Published at : 29 Nov 2025 08:36 AM (IST)
De De Pyaar De 2 Tere Ishk Mein 120 Bahadur BOX OFFICE COLLECTION Gustaakh Ishq Mastiii 4
