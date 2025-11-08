शाहरुख खान की 'किंग' ने रिलीज से पहले ही बनाया रिकॉर्ड, भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्म बनी

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सुपरस्टार के 60वें बर्थडे पर फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया गया था जिसमें शाहरुख खान का जबरदस्त लुक देखने को मिला था. 'किंग' अगले साल रिलीज होगी और उससे पहली ही फिल्म के नाम बड़ा रिकॉर्ड हो गया है. मेगा बजट के साथ 'किंग' भारत की अब तक की सबसे महंगी एक्शन फिल्म बन गई है.

पहले रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 'किंग' का बजट 200 करोड़ रुपए है. लेकिन अब बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो शाहरुख खान की इस एक्शन फिल्म को 350 करोड़ रुपए की लागत में बनाया जा रहा है. इसमें प्रिंट और प्रमोशन का बजट शामिल नहीं है. इसी के साथ 'किंग' ने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पठान' को मात दे दी है, जिसका बजट 250 करोड़ रुपए था.

शुरुआती बजट था सिर्फ 150 करोड़

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है- ''किंग' की शुरुआत शाहरुख खान के एक विस्तारित कैमियो के साथ एक एक्शन थ्रिलर के तौर पर हुई थी, जिसके निर्देशक सुजॉय घोष थे. शुरुआती बजट सिर्फ 150 करोड़ रुपए था, लेकिन स्क्रिप्ट में बड़ा और बेहतर होने की गुंजाइश थी. जब सिद्धार्थ आनंद फिल्म में आए, तो उन्होंने शाहरुख के साथ मिलकर फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाने का प्लान बनाया, जिसमें पहले कभी नहीं देखे गए पैमाने पर एक्शन सीक्वेंस डिजाइन किए गए.'

फिल्म में छह शानदार एक्शन सीन्स

रिपोर्ट में आगे लिखा- 'शाहरुख एक ऐसे निर्माता हैं जो दर्शकों को शानदार सीन्स के साथ समय बिताना और उनका मनोरंजन करना पसंद करते हैं. उन्होंने सिद्धार्थ को पूरी छूट दी और निर्देशक 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ वापस आए. 'किंग' भारत में बनी एक ग्लोबल फिल्म है. पश्चिमी देशों में जिस फिल्म को बनाने में लाखों डॉलर लगते हैं, सिद्धार्थ आनंद उसे पांचवें हिस्से की लागत में पूरा करने का टारगेट बना रहे हैं. फिल्म में छह शानदार एक्शन सीन्स हैं, जिन्हें बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया है. इनमें से तीन रियल लोकेशन पर फिल्माए गए हैं, जबकि बाकी तीन सेट पर ही शूट होंगे.'