हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'शाहरुख खान की फिल्मों को बायकॉट किया जाए...', 'किंग' से पहले विवादों में फंसे सुपरस्टार, IPL टीम है वजह

'शाहरुख खान की फिल्मों को बायकॉट किया जाए...', 'किंग' से पहले विवादों में फंसे सुपरस्टार, IPL टीम है वजह

Shah Rukh Khan Controversy: शाहरुख खान की IPL टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को शामिल किया गया था. इसे लेकर अब एक्टर विवादों में फंस गए हैं और उन्हें बायकॉट किए जाने की मांग उठ रही है.

By : आईएएनएस | Edited By: दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 01 Jan 2026 07:04 PM (IST)
Preferred Sources

शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को शामिल किया गया है. बांग्लादेश में हिंदुओं की हुई लिंगिंच के बाद इस फैसले को लेकर विवाद बढ़ गया है. इस मामले में प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अगर ये खिलाड़ी टीम में रखा गया तो केकेआर को बायकॉट किया जाएगा. अब ये मामला राजनीति तक पहुंच गया है और शाहरुख खान और उनकी फिल्मों को बायकॉट करने तक की मांग होने लगी है.

केकेआर में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को शामिल करने को लेकर बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने रिएक्ट किया है. उनके मुताबिक ये बहुत गंभीर मामलाहै. उनका कहना है कि हमारे देश में बच्चों की प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड और बड़े अभिनेता जो खुद को हीरो कहते हैं, उनकी मानसिकता पर सवाल उठता है.

हिंदू विरोधी मानसिकता रखते हैं शाहरुख खान!
करनैल सिंह ने बॉलीवुड स्टार्स को लेकर कहा कि जब हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, नरसंहार हो रहे हैं, तब ये लोग चुप रहते हैं, लेकिन अगर भारत में कोई छोटी सी बात होती है, तो तुरंत रिएक्ट करते हैं. करनैल सिंह ने इसे हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और शाहरुख खान पर भी सीधे सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि जिस देश में वो रहते हैं, उसी देश के लिए वफादारी निभाना सीखना चाहिए. अभी समय है, उन्हें अपने रवैये में सुधार करना चाहिए. उनके अंदर जितना दर्द और घुटन है, उसे शब्दों में जाहिर नहीं कर पाते, लेकिन बिना शब्दों के भी उनका असर हिंदुओं पर पड़ रहा है.

करनैल सिंह ने कहा कि अगर किसी को बांग्लादेशी खिलाड़ियों की इतनी चिंता है, तो उन्हें खुद बांग्लादेश चले जाना चाहिए. लेकिन अगर भारत में रहना है, तो यहां की संस्कृति और भावनाओं का सम्मान करना ही पड़ेगा. उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को 'जय श्री राम' कहना और देश के प्रति वफादारी निभाना सीखना जरूरी है.

'हमेशा ही इनका हिंदू विरोधी एजेंडा रहा है'
सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के संत देवेशाचार्य महाराज ने भी देवकीनंदन ठाकुर के बयान का सपोर्ट किया. उन्होंने कहा- 'देवकीनंदन ठाकुर ने बिल्कुल सही कहा है. इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जलाया जा रहा है और भगाया जा रहा है. ऐसे समय में अगर उस देश का खिलाड़ी भारत में खेल रहा है, तो ये स्थिति चिंताजनक है.' संत देवेशाचार्य ने कहा- 'क्या कभी शाहरुख खान ने उन हिंदुओं के लिए भी ट्वीट किया? क्या कभी शाहरुख खान ने उन हिंदुओं के बारे में सोचा जो वहां पर मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं? कभी नहीं सोचा क्योंकि हमेशा ही इनका हिंदू विरोधी एजेंडा रहा है.'

'शाहरुख खान और उनकी टीम का विरोध होना चाहिए'
देवेशाचार्य महाराज ने आगे कहा- 'पूरे भारत में शाहरुख खान और उनकी टीम का विरोध होना चाहिए. उनके फिल्मों का बायकॉट किया जाना चाहिए और टीम को भी इस मामले में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. उनका कहना है कि जब भी भारत या हिंदुओं के खिलाफ कोई संकट आता है, शाहरुख खान कभी सामने नहीं आते. ऐसे में देवकीनंदन ठाकुर ने जो कहा, वो सही और समय की जरूरत के मुताबिक है.'

संत देवेशाचार्य का कहना है कि वर्तमान में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वह बहुत गलत है. इसलिए शाहरुख खान को भी इसकी गंभीरता को समझना चाहिए और किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में खेलने का मौका नहीं देना चाहिए.

'शाहरुख अपने इस फैसले को वापस लें'
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी है. आईएएनएस से बात करते हुए महंत रविंद्र पुरी ने कहा- 'शाहरुख खान को जो भी सम्मान और पहचान मिली है, वो भारत और यहां के लोगों की वजह से है. ऐसे में उन्हें देशवासियों की भावनाओं और राष्ट्रहित का पूरा सम्मान करना चाहिए. देश विरोधी सोच या ऐसे निर्णय, जो देश की भावनाओं के खिलाफ हों, किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इससे हमारी आस्था को ठेस पहुंची है. मैं चाहता हूं कि शाहरुख अपने इस फैसले को वापस लें.'

बता दें कि शाहरुख खान अब फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. ये फिल्म साल 2026 में ही थिएटर्स में दस्तक देगी.

और पढ़ें
Published at : 01 Jan 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Mustafizur Rahman Shah Rukh Khan Devkinandan Thakur IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
विश्व
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड
2026 की 6 सबसे बड़ी फिल्मों की हीरोइन होंगी दीपिका पादुकोण, बॉक्स ऑफिस पर बनेंगे धुरंधर रिकॉर्ड
2026 की 6 सबसे बड़ी फिल्मों की हीरोइन होंगी दीपिका, बॉक्स ऑफिस पर बनेंगे धुरंधर रिकॉर्ड
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Indore में दूषित पानी से 13 जान जाने की बात पर केंद्रीय मंत्री Kailash Vijayvargiya की 'ना'!
New Upcoming Show 2026:🔥TV पर नया धमाका! नए साल में Entertainment का मीटर बढ़ाने आ रहे है ये नए शोज
2025 की सबसे बड़ी Controversies, जिन्होंने हिला दिया पूरा Bollywood, Ranveer Allahbadia के Controversy से Deepika की Demand तक
Ikkis Review: वीर Arun Khetarpal की कहानी, Jaideep Ahlawat का दमदार अभिनय और Dharamendra Ji आखिरी Film
नया साल 2026: ये 5 Financial Resolutions बदल देंगे आपकी पूरी जिंदगी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
विश्व
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड
2026 की 6 सबसे बड़ी फिल्मों की हीरोइन होंगी दीपिका पादुकोण, बॉक्स ऑफिस पर बनेंगे धुरंधर रिकॉर्ड
2026 की 6 सबसे बड़ी फिल्मों की हीरोइन होंगी दीपिका, बॉक्स ऑफिस पर बनेंगे धुरंधर रिकॉर्ड
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
जनरल नॉलेज
Myanmar Debt: म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
हेल्थ
कमर के साइज से भी पता चलता है डायबिटीज का खतरा, दिक्कत बढ़ने से पहले कैसे करें बचाव?
कमर के साइज से भी पता चलता है डायबिटीज का खतरा, दिक्कत बढ़ने से पहले कैसे करें बचाव?
यूटिलिटी
नए साल में छूनी भी नहीं पड़ेगी सैलरी, 2026 में काम आएंगे इनवेस्टमेंट के ये बेस्ट तरीके
नए साल में छूनी भी नहीं पड़ेगी सैलरी, 2026 में काम आएंगे इनवेस्टमेंट के ये बेस्ट तरीके
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget