हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडNew Year 2026: नए साल के जश्न में डूबे बॉलीवुड सेलेब्स, काजोल से सोनाक्षी सिन्हा तक ने दिखाई सेलिब्रेशन की झलक

New Year 2026: नए साल के जश्न में डूबे बॉलीवुड सेलेब्स, काजोल से सोनाक्षी सिन्हा तक ने दिखाई सेलिब्रेशन की झलक

Bollywood Celebs New Year Celebration: बॉलीवुड सेलेब्स अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ नया साल मना रहे हैं. काजोल समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन की झलक दिखाई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 01 Jan 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources

पूरी दुनिया आज नए साल का जश्न मना रही है. बॉलीवुड सेलेब्स भी अलग-अलग अंदाज में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं. कोई नया साल मनाने फॉरेन ट्रिप पर पहुंचा हुआ है तो कई इंडिया में रहकर ही इसे एंजॉय कर रहा है. काजोल, सोनाक्षी सिन्हा, अनुष्का शर्मा समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन की झलक दिखाई है और फैंस को भी हैप्पी न्यू ईयर विश किया है.

काजोल ने करीबी दोस्तों संग की पार्टी
दिग्गज एक्ट्रेस काजोल ने अपनी फैमिली और करीबी दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी मनाई. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पार्टी की इनसाइड फोटोज शेयर की हैं जिनमें एक्ट्रेस बेज जंपसूट पहने नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में अजय देवगन, इशिता दत्ता, वत्सल सेठ और अजय के भांजे अमन और दानिश भी दिखाई दे रहे हैं. काजोल ने फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा- 'आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर... जैसा कि हमने बीते साल में देखा है, जिंदगी अनमोल और अनिश्चितताओं से भरा है... इसलिए इसे अहमियत के साथ जिएं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kajol Devgan (@kajol)


मौनी रॉय ने फैमिली संग किया एंजॉय
मौनी रॉय अपनी फैमिली के साथ गोवा में नया साल मना रही हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी न्यू ईयर पार्टी की तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनकी बेस्ट फ्रेंड दिशा पाटनी और एलेक्जेंडर इलिक भी उनके साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- '2026 प्लीज रहमदिल और जादुई रहना.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mon (@imouniroy)


पति संग मालदीव में सोनाक्षी सिन्हा ने मनाया न्यू ईयर
सोनाक्षी सिन्हा अपने पति जहीर इकबाल के साथ मालदीव में नए साल का जश्न मना रही हैं. उन्होंने समुंदर किनारे से अपनी खूबसूरत फोटो भी पोस्ट की हैं. इनमें एक्ट्रेस मरूण कलर की ड्रेस पहने काफी स्टनिंग नजर आ रही हैं. वहीं आखिर में एक वीडियो है जिसमें जहीर जमकर डांस करते दिख रहे हैं. फोटोज शेयर करते हुए सोनाक्षी ने कैप्शन में लिखा- 'हेलो 2026! नए साल से पहले शाम के जश्न में सबसे ज्यादा मजा किसने किया, ये देखने के लिए आखिर तक स्क्रॉल करें.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)


विराट कोहली ने शेयर की अनुष्का शर्मा संग फोटो
अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली और बाकी परिवार के साथ न्यू ईयर पार्टी की. उनके सेलिब्रेशन की इनसाइड फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. वहीं विराट कोहली ने भी पार्टी से अनुष्का संग अपनी एक फोटो शेयर की है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)


पति संग अदिति राव हैदरी ने शेयर की तस्वीरें
अदिति राव हैदरी ने पति सिद्धार्थ के साथ अपनी कई रोमांटिक सेल्फी शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'नया साल आ गया है. 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं. दयालु, खुश, एंजॉयफुल और खुश रहें.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aditi Rao Hydari (@aditiraohydari)


इसके अलावा शमिता शेट्टी, कृति खरबंदा, कार्तिक आर्यन से लेकर ईशा देओल तक ने फैंस को न्यू ईयर विश किया है. 
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 01 Jan 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Sonakshi Sinha Kajol New Year 2026
