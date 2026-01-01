पूरी दुनिया आज नए साल का जश्न मना रही है. बॉलीवुड सेलेब्स भी अलग-अलग अंदाज में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं. कोई नया साल मनाने फॉरेन ट्रिप पर पहुंचा हुआ है तो कई इंडिया में रहकर ही इसे एंजॉय कर रहा है. काजोल, सोनाक्षी सिन्हा, अनुष्का शर्मा समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन की झलक दिखाई है और फैंस को भी हैप्पी न्यू ईयर विश किया है.

काजोल ने करीबी दोस्तों संग की पार्टी

दिग्गज एक्ट्रेस काजोल ने अपनी फैमिली और करीबी दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी मनाई. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पार्टी की इनसाइड फोटोज शेयर की हैं जिनमें एक्ट्रेस बेज जंपसूट पहने नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में अजय देवगन, इशिता दत्ता, वत्सल सेठ और अजय के भांजे अमन और दानिश भी दिखाई दे रहे हैं. काजोल ने फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा- 'आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर... जैसा कि हमने बीते साल में देखा है, जिंदगी अनमोल और अनिश्चितताओं से भरा है... इसलिए इसे अहमियत के साथ जिएं.'

मौनी रॉय ने फैमिली संग किया एंजॉय

मौनी रॉय अपनी फैमिली के साथ गोवा में नया साल मना रही हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी न्यू ईयर पार्टी की तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनकी बेस्ट फ्रेंड दिशा पाटनी और एलेक्जेंडर इलिक भी उनके साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- '2026 प्लीज रहमदिल और जादुई रहना.'





पति संग मालदीव में सोनाक्षी सिन्हा ने मनाया न्यू ईयर

सोनाक्षी सिन्हा अपने पति जहीर इकबाल के साथ मालदीव में नए साल का जश्न मना रही हैं. उन्होंने समुंदर किनारे से अपनी खूबसूरत फोटो भी पोस्ट की हैं. इनमें एक्ट्रेस मरूण कलर की ड्रेस पहने काफी स्टनिंग नजर आ रही हैं. वहीं आखिर में एक वीडियो है जिसमें जहीर जमकर डांस करते दिख रहे हैं. फोटोज शेयर करते हुए सोनाक्षी ने कैप्शन में लिखा- 'हेलो 2026! नए साल से पहले शाम के जश्न में सबसे ज्यादा मजा किसने किया, ये देखने के लिए आखिर तक स्क्रॉल करें.'





विराट कोहली ने शेयर की अनुष्का शर्मा संग फोटो

अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली और बाकी परिवार के साथ न्यू ईयर पार्टी की. उनके सेलिब्रेशन की इनसाइड फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. वहीं विराट कोहली ने भी पार्टी से अनुष्का संग अपनी एक फोटो शेयर की है.





पति संग अदिति राव हैदरी ने शेयर की तस्वीरें

अदिति राव हैदरी ने पति सिद्धार्थ के साथ अपनी कई रोमांटिक सेल्फी शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'नया साल आ गया है. 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं. दयालु, खुश, एंजॉयफुल और खुश रहें.'





इसके अलावा शमिता शेट्टी, कृति खरबंदा, कार्तिक आर्यन से लेकर ईशा देओल तक ने फैंस को न्यू ईयर विश किया है.