बॉडी पर टैटू, बाइक पर सवार... 'किंग' से लीक हुआ शाहरुख खान का लुक, सुहाना-अभिषेक का दिखा ऐसा अवतार
King Star Cast First Look Leaked: 'किंग' को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. फिल्म के सेट से शाहरुख खान की फोटोज वायरल हो रही हैं. वहीं सुहाना खान और अभिषेक बच्चन का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है.
बॉलीवुड के बादशाह, शाहरुख खान को फैंस लंबे समय से बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं. सुपरस्टार आखिरी बार 2023 की फिल्म डंकी में दिखाई दिए थे. अब सुपरस्टार 'किंग' में नजर आएंगे. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है और इस बीच फिल्म के सेट से शाहरुख खान की लुक लीक हो गया है. इतना ही नहीं, अभिषेक बच्चन और सुहाना खान का भी फर्स्ट लुक वायरल हो रहा है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'किंग' के सेट से कई तस्वीरें सामने आई हैं. एक फोटो में शाहरुख खान व्हाइट शर्ट, सिर पर बेज हैट और ग्रे दाढ़ी में नजर आ रहे हैं. इस दौरान उनकी गर्दन पर टैटू बना भी दिखाई दे रहा है.
View this post on Instagram
'किंग' में दिखेगा शाहरुख खान का स्वैग!
वहीं एक दूसरी फोटो में शाहरुख खान का डैपर लुक देखने को मिला. शॉर्ट हेयरकट, पूरी बॉडी पर टैटू, आंखों पर चश्मा लगाए बाइक पर बैठे एक्टर स्वैग में दिख रहे हैं. उनके इस लुक ने 'किंग' को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दी है.
View this post on Instagram
'किंग' से लीक हुआ सुहाना-अभिषेक का भी लुक
'किंग' के सेट से सुहाना खान की भी एक झलक सामने आई है. फोटो में एक्ट्रेस क्रू के बीच खड़ी दिख रही हैं. ब्राउन ट्यूब टॉप और बेज पैंट में वो काफी कूल नजर आ रही हैं. वहीं अभिषेक बच्चन का फर्स्ट लुक भी वायरल है जिसमें एक्टर बढ़ी हुई दाढ़ी और ब्लेजर पहने दिख रहे हैं.
Megastar SRK and Suhana Khan from the sets of #King pic.twitter.com/HFNCBoQ9wC— SRK Fans United (@SRKUnited_) September 20, 2025
'किंग' की स्टार कास्ट
बता दें कि 'किंग' में एक से बढ़कर एक सितारे नजर आने वाले हैं. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अभय वर्मा, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला समेत कई कलाकार होंगे. 'किंग' अगले साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL