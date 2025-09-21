एक्सप्लोरर
मोना सिंह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, शाहरुख खान भी हैं 43 साल की हसीना के दीवाने
Mona Singh Beautiful Pics: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में मोना सिंह ने खूब वाहवाही लूटी. 'जस्सी जैसा कोई नहीं' से पॉपुलैरिटी बटोरने वाली हसीना 43 साल की हो चुकी हैं. लेकिन इस उम्र में भी मोना गजब ढाती हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मोना सिंह खूबसूरती में आज भी किसी से कम नहीं हैं. 43 साल की उम्र में भी वो काफी जवां नजर आती हैं. आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीव्यू लॉन्च पर खुद शाहरुख खान ने कबूल किया था कि मोना सिंह हमेशा से उनकी फेवरेट रही हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 21 Sep 2025 06:10 PM (IST)
