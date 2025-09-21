हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मोना सिंह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, शाहरुख खान भी हैं 43 साल की हसीना के दीवाने

मोना सिंह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, शाहरुख खान भी हैं 43 साल की हसीना के दीवाने

Mona Singh Beautiful Pics: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में मोना सिंह ने खूब वाहवाही लूटी. 'जस्सी जैसा कोई नहीं' से पॉपुलैरिटी बटोरने वाली हसीना 43 साल की हो चुकी हैं. लेकिन इस उम्र में भी मोना गजब ढाती हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 21 Sep 2025 06:10 PM (IST)
Mona Singh Beautiful Pics: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में मोना सिंह ने खूब वाहवाही लूटी. 'जस्सी जैसा कोई नहीं' से पॉपुलैरिटी बटोरने वाली हसीना 43 साल की हो चुकी हैं. लेकिन इस उम्र में भी मोना गजब ढाती हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस मोना सिंह खूबसूरती में आज भी किसी से कम नहीं हैं. 43 साल की उम्र में भी वो काफी जवां नजर आती हैं. आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीव्यू लॉन्च पर खुद शाहरुख खान ने कबूल किया था कि मोना सिंह हमेशा से उनकी फेवरेट रही हैं.

1/10
मोना सिंह खूबसूरत तो हैं ही, साथ ही अपने फैशन सेंस और स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं. वेस्टर्न हो या देसी, वो हर लुक में छा जाती हैं.
मोना सिंह खूबसूरत तो हैं ही, साथ ही अपने फैशन सेंस और स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं. वेस्टर्न हो या देसी, वो हर लुक में छा जाती हैं.
2/10
इस व्हाइट हॉल्टर नेक टू-पीस में मोना सिंह काफी स्टनिंग दिख रही हैं. लॉन्ग गोल्डन ईयररिंग्स उनके लुक को काफी कूल लुक दे रहे हैं.
इस व्हाइट हॉल्टर नेक टू-पीस में मोना सिंह काफी स्टनिंग दिख रही हैं. लॉन्ग गोल्डन ईयररिंग्स उनके लुक को काफी कूल लुक दे रहे हैं.
3/10
ब्लैक कलर की ए डीपनेक ड्रेस मोना पर काफी सूट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने सिल्वर जूलरी और लो पोनी-टेल के साथ अपने लुक को पूरा किया है.
ब्लैक कलर की ए डीपनेक ड्रेस मोना पर काफी सूट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने सिल्वर जूलरी और लो पोनी-टेल के साथ अपने लुक को पूरा किया है.
4/10
इस प्रिंटेड ड्रेस में मोना बेहद प्यारी लग रही हैं. गोल्डन जूलरी और ये पोज उनके लुक को बॉसी बना रहा है.
इस प्रिंटेड ड्रेस में मोना बेहद प्यारी लग रही हैं. गोल्डन जूलरी और ये पोज उनके लुक को बॉसी बना रहा है.
5/10
इस कॉर्सेट में मोना सिंह अपनी उम्र से आधी दिख रही हैं. शॉर्ट हेयरस्टाइल भी उनपर खूब जच रहा है.
इस कॉर्सेट में मोना सिंह अपनी उम्र से आधी दिख रही हैं. शॉर्ट हेयरस्टाइल भी उनपर खूब जच रहा है.
6/10
ग्रीन कलर की इस प्रिंटेड सिल्क ड्रेस में मोना ग्लैमरस लग रही हैं. डायमंड नेकपीस उनके लुक में चार चांद लगा रहा है.
ग्रीन कलर की इस प्रिंटेड सिल्क ड्रेस में मोना ग्लैमरस लग रही हैं. डायमंड नेकपीस उनके लुक में चार चांद लगा रहा है.
7/10
गोल्डन कलर की इस ड्रेस में मोना रॉयल वाइब्स दे रही हैं. इस लुक को एक्ट्रेस ने बेल्ट के साथ कंप्लीट किया है.
गोल्डन कलर की इस ड्रेस में मोना रॉयल वाइब्स दे रही हैं. इस लुक को एक्ट्रेस ने बेल्ट के साथ कंप्लीट किया है.
8/10
ट्रेडिशनल में तो मोना सिंह पटोला नजर आती हैं. इस मस्टर्ड सूट में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही हैं.
ट्रेडिशनल में तो मोना सिंह पटोला नजर आती हैं. इस मस्टर्ड सूट में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही हैं.
9/10
पिंक कलर की साड़ी में एक्ट्रेस बेहद हसीन दिख रही हैं. स्लीव्लेस ब्लाउज उनके लुक को और एलिगेंट बना रहा है.
पिंक कलर की साड़ी में एक्ट्रेस बेहद हसीन दिख रही हैं. स्लीव्लेस ब्लाउज उनके लुक को और एलिगेंट बना रहा है.
10/10
येलो कलर की ये एंडबॉयड्री साड़ी मोना सिंह पर काफी प्यारी लग रही है. मैचिंग झुमके और ओपन हेयरस्टाइल के साथ वो बहुत हसीन दिख रही हैं.
येलो कलर की ये एंडबॉयड्री साड़ी मोना सिंह पर काफी प्यारी लग रही है. मैचिंग झुमके और ओपन हेयरस्टाइल के साथ वो बहुत हसीन दिख रही हैं.
Published at : 21 Sep 2025 06:10 PM (IST)
Mona Singh Shah Rukh Khan The Bads Of Bollywood Mona Singh Pics

