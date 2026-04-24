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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKING की रिलीज डेट कंफर्म, बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का रिकॉर्ड तोड़ने आ रहे शाहरुख खान

KING की रिलीज डेट कंफर्म, बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का रिकॉर्ड तोड़ने आ रहे शाहरुख खान

Shah Rukh Khan King Release Date: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' इस साल 2026 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही. इसी बीच अब शाहरुख खान ने भी अपनी अपकंमिंग फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 24 Apr 2026 06:30 PM (IST)
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Shah Rukh Khan King Release Date Confirm: 2026 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' ने कई रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया और बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास लिखा. ये इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक बन चुका है. इसने शाहरुख खान की 'दंगल' और 'पठान' तक को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया. ऐसे में अब किंग खान भी आदित्य धर की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आ रहे हैं. उन्होंने भी अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म की है.

शाहरुख खान पिछले लंबे समय से अपनी एक्शन ड्रामा फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें एक्टर का एक अलग ही अंदाज देखने के लिए मिला है. फिल्म से एक्टर का लुक और टीजर वीडियो पहले ही शेयर किया जा चुका है. ऐसे में अब एक बार फिर से फिल्म 'किंग' का शानदार टीजर शेयर किया गया है, जिसमें शाहरुख को एक्शन अवतार में देखा जा सकता है. इसे किंग खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और साझा करने के साथ ही इसकी रिलीज डेट को कंफर्म किया है. 

क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी 'किंग'

फिल्म 'किंग' का टीजर रेड चिलीज के इंस्टाग्राम पेज ले शेयर किया गया है, जिसके साथ ही कैप्शन में लिखा गया, 'एक ऐसी दहाड़, जो पूरे राज्य को हिला दे.' इसके साथ ही एक्टर ने फिल्म की रिलीज डेट को कंफर्म करते हुए लिखा, '24.12.2026'. फिल्म क्रिसमस के मौके पर साल 2026 के आखिरी में रिलीज की जाएगी. शाहरुख खान के कंफर्म करने के बाद फैंस इसके लिए और भी एक्साइटेड हो गए हैं.

 
 
 
 
 
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दीपिका पादुकोण के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे शाहरुख खान

इसके साथ ही अगर शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'किंग' में अन्य स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसके जरिए एक बार फिर से शाहरुख खान दीपिका पादुकोण के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. इसके पहले दोनों की जोड़ी को 'पठान', 'जवान', 'चेन्नई एक्सप्रेस' जैसे अन्य फिल्मों में देखा जा चुका है. इनकी जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट है. आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के अपोजिट फिल्म 'ओम शांति ओम' से ही एक्टिंग में डेब्यू किया था.

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3 साल बाद स्क्रीन पर वापसी कर रहे शाहरुख खान

गौरतलब है कि शाहरुख खान करीब 3 साल के बाद स्क्रीन पर कमबैक कर रहे हैं. 'किंग' से पहले अभिनेता को 2023 में 'पठान' (1,055 करोड़ वर्ल्डवाइड), 'जवान' (1,160 करोड़ वर्ल्डवाइड) और 'डंकी' (454 करोड़ वर्ल्डवाइड) के जरिए स्क्रीन पर देखा गया था. 2018 में 'जीरो' फ्लॉप होने के बाद एक्टर ने 5 साल बाद पर्दे पर धमाकेदार वापसी की थी. 2023 में एक्टर ने अपनी इन तीनों फिल्मों से ही 2500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था. वहीं, अब 3 साल के बाद वो 'किंग' से कमबैक कर रहे हैं.

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Published at : 24 Apr 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone शाहरुख खान #king
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