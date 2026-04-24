बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के हसबैंड राघव चड्ढा ने आज राजनीति में भूचाल ला दिया है. आम आदमी पार्टी ने हाल ही में उन्हें डिप्टी लीडर पद से हटाने का ऐलान किया था और राज्यसभा में बोलने पर भी पाबंदी की मांग की थी, जिसके बाद अटकलें तेज थीं कि राघव चड्ढा पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, अब उन्होंने ऑफिशियल ऐलान कर दिया है. उन्होंने आप पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया है.

राघव चड्ढा एक नेता होने के साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पति भी हैं. दोनों ने 24 सितंबर 2023 को उदयपुर राजस्थान में रॉयल वेडिंग की थी, जिसमें परिवार और करीबी लोग ही शामिल हुए थे. ऐसे में चलिए आपको उनकी प्रॉपर्टी नेटवर्थ और सैलरी के बारे में बताते हैं.

राघव चड्ढा की नेटवर्थ

साल 2022 में राज्यसभा सांसद बनते समय राघव चड्ढा ने अपना एफिडेविट दिया था. उसके मुताबिक राघव चड्ढा की नेटवर्थ 50 लाख रुपये है. राघव चड्ढा ने करीब 37 लाथ रुपये अपनी चल संपत्ति घोषित की थी. इसमें एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार, 30 हजार रुपये कैश और 6 लाख रुपये के शेयर शामिल है. वहीं, 90 ग्राम के करीब सोना भी है, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 13 लाख होगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में राघव चड्ढा के पास एक घर है जिसकी कीमत 36-37 लाख रुपये बताई जाती है.

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परिणीति चोपड़ा की नेटवर्थ

इसके साथ ही अगर परिणीति चोपड़ा की नेटवर्थ के बारे में बात की जाए तो राघव चड्ढा के मुकाबले उनके पास कहीं ज्यादा पैसा और महीने की सैलरी है. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति चोपड़ा की नेटवर्थ करीब 74 करोड़ रुपये है.

रिपोर्ट्स की मानें तो उनके पास बांद्रा में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत करीब 22 करोड़ रुपये है. इतना ही नहीं, उनके पास करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों का भी कलेक्शन है. परिणीति चोपड़ा के पास 1.30 करोड़ की रेंज रोवर वोग, ओडी क्यू4 (43.19 करोड़), ऑडी क्यू7 (69.27 लाख) जैसी महंगी कारें भी हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणीति चोपड़ा हर महीने 40 लाख रुपये की कमाई करती हैं. इतना ही नहीं, बताया जाता है कि वह एक फिल्म के लिए करीब 5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.

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परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की लव स्टोरी

इसके साथ ही अगर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की लव स्टोरी के बारे में बात की जाए तो यंग लीडर्स फोरम में अपनी पहली मुलाकात का किस्सा बताया था. कपल ने उस समय शेयर किया था कि उनकी पहली मुलाकात लंदन में हुई थी. दोनों को ही अपनी फील्ड में बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया जा रहा था. एक्ट्रेस ने बताया था कि उस इवेंट के दौरान ऑर्गेनाइजर्स, राघव और वो सभी सुबह नाश्ते पर मिले थे. वो गणतंत्र दिवस का दिन था.

30-40 मिनट में कर लिया था शादी का फैसला

अभिनेत्री ने इस दौरान बताया था कि वो इस 30-40 मिनट की मुलाकात में ही श्योर हो गई थीं कि उन्हें जिस शख्स से शादी करनी है ये वही हैं. परिणीति चोपड़ा ने उसी समय शादी का फैसला अपने मन में कर लिया था. हालांकि, उस समय राघव को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उस दौरान वह राघव के बारे में नहीं जानती थीं. उन्होंने रूम में आकर पहले उनके बारे में गूगल किया था. उनकी शादी से लेकर पूरी हिस्ट्री गूगल पर खंगाली थी. इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई और समय पर सब चीजें ठीक हो गईं तो उन्होंने शादी कर ली. अब उनका एक बेटा है, जिसका नाम नीर है. उसका जन्म 19 अक्टूबर 2025 को हुआ था.