हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaghav Chadha Net Worth:कितने अमीर हैं परिणीति चोपड़ा के पति? राघव चड्ढा की मंथली सैलरी से लेकर नेटवर्थ तक जानें

Raghav Chadha Net Worth:कितने अमीर हैं परिणीति चोपड़ा के पति? राघव चड्ढा की मंथली सैलरी से लेकर नेटवर्थ तक जानें

Raghav Chadha Net Worth: परिणीति चोपड़ा के हसबैंड राघव चड्ढा ने आप पार्टी छोड़ने और बीजेपी ज्वॉइन करने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में उनकी नेटवर्थ और सैलरी के साथ ही प्रॉपर्टी बता रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 24 Apr 2026 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के हसबैंड राघव चड्ढा ने आज राजनीति में भूचाल ला दिया है. आम आदमी पार्टी ने हाल ही में उन्हें डिप्टी लीडर पद से हटाने का ऐलान किया था और राज्यसभा में बोलने पर भी पाबंदी की मांग की थी, जिसके बाद अटकलें तेज थीं कि राघव चड्ढा पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, अब उन्होंने ऑफिशियल ऐलान कर दिया है. उन्होंने आप पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया है. 

राघव चड्ढा एक नेता होने के साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पति भी हैं. दोनों ने 24 सितंबर 2023 को उदयपुर राजस्थान में रॉयल वेडिंग की थी, जिसमें परिवार और करीबी लोग ही शामिल हुए थे. ऐसे में चलिए आपको उनकी प्रॉपर्टी नेटवर्थ और सैलरी के बारे में बताते हैं. 

राघव चड्ढा की नेटवर्थ

साल 2022 में राज्यसभा सांसद बनते समय राघव चड्ढा ने अपना एफिडेविट दिया था. उसके मुताबिक राघव चड्ढा की नेटवर्थ 50 लाख रुपये है. राघव चड्ढा ने करीब 37 लाथ रुपये अपनी चल संपत्ति घोषित की थी. इसमें एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार, 30 हजार रुपये कैश और 6 लाख रुपये के शेयर शामिल है. वहीं, 90 ग्राम के करीब सोना भी है, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 13 लाख होगी. 

Raghav Chadha Net Worth:कितने अमीर हैं परिणीति चोपड़ा के पति? राघव चड्ढा की मंथली सैलरी से लेकर नेटवर्थ तक जानेंमीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में राघव चड्ढा के पास एक घर है जिसकी कीमत 36-37 लाख रुपये बताई जाती है. 

यह भी पढ़ें: 'जो आपका हाल है वो मेरा...', ईद पर रिलीज होगी सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म, दबंग खान ने दिखाई शूटिंग की झलक

परिणीति चोपड़ा की नेटवर्थ

इसके साथ ही अगर परिणीति चोपड़ा की नेटवर्थ के बारे में बात की जाए तो राघव चड्ढा के मुकाबले उनके पास कहीं ज्यादा पैसा और महीने की सैलरी है. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति चोपड़ा की नेटवर्थ करीब 74 करोड़ रुपये है.

रिपोर्ट्स की मानें तो उनके पास बांद्रा में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत करीब 22 करोड़ रुपये है. इतना ही नहीं, उनके पास करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों का भी कलेक्शन है. परिणीति चोपड़ा के पास 1.30 करोड़ की रेंज रोवर वोग, ओडी क्यू4 (43.19 करोड़), ऑडी क्यू7 (69.27 लाख) जैसी महंगी कारें भी हैं. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणीति चोपड़ा हर महीने 40 लाख रुपये की कमाई करती हैं. इतना ही नहीं, बताया जाता है कि वह एक फिल्म के लिए करीब 5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. 

Raghav Chadha Net Worth:कितने अमीर हैं परिणीति चोपड़ा के पति? राघव चड्ढा की मंथली सैलरी से लेकर नेटवर्थ तक जानें

यह भी पढ़ें: 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' की रिलीज पर सरकार ने लगाया बैन, Zee5 पर रिलीज होने वाली थी सीरीज

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की लव स्टोरी

इसके साथ ही अगर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की लव स्टोरी के बारे में बात की जाए तो यंग लीडर्स फोरम में अपनी पहली मुलाकात का किस्सा बताया था. कपल ने उस समय शेयर किया था कि उनकी पहली मुलाकात लंदन में हुई थी. दोनों को ही अपनी फील्ड में बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया जा रहा था. एक्ट्रेस ने बताया था कि उस इवेंट के दौरान ऑर्गेनाइजर्स, राघव और वो सभी सुबह नाश्ते पर मिले थे. वो गणतंत्र दिवस का दिन था.

30-40 मिनट में कर लिया था शादी का फैसला

अभिनेत्री ने इस दौरान बताया था कि वो इस 30-40 मिनट की मुलाकात में ही श्योर हो गई थीं कि उन्हें जिस शख्स से शादी करनी है ये वही हैं. परिणीति चोपड़ा ने उसी समय शादी का फैसला अपने मन में कर लिया था. हालांकि, उस समय राघव को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उस दौरान वह राघव के बारे में नहीं जानती थीं. उन्होंने रूम में आकर पहले उनके बारे में गूगल किया था. उनकी शादी से लेकर पूरी हिस्ट्री गूगल पर खंगाली थी. इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई और समय पर सब चीजें ठीक हो गईं तो उन्होंने शादी कर ली. अब उनका एक बेटा है, जिसका नाम नीर है. उसका जन्म 19 अक्टूबर 2025 को हुआ था.

और पढ़ें
Published at : 24 Apr 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha PARINEETI CHOPRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Raghav Chadha Net Worth:कितने अमीर हैं परिणीति चोपड़ा के पति? राघव चड्ढा की मंथली सैलरी से लेकर नेटवर्थ तक जानें
परिणीति चोपड़ा के हसबैंड राघव चड्ढा कितने अमीर हैं? जानें मंथली सैलरी से लेकर नेटवर्थ तक की पूरी डिटेल
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Vs Dhurandhar 2 BO Live: 'धुरंधर 2' को कड़ी टक्कर दे रही 'भूत बंगला', शाम 4.30 बजे तक की इतनी कमाई
लाइव: 'धुरंधर 2' को कड़ी टक्कर दे रही 'भूत बंगला', शाम 4.30 बजे तक की इतनी कमाई
बॉलीवुड
जुबीन गर्ग को याद कर भावुक हुए विशाल ददलानी, बोले- 'उनके जैसा स्टारडम मैंने कभी नहीं देखा'
जुबीन गर्ग को याद कर भावुक हुए विशाल ददलानी, बोले- 'उनके जैसा स्टारडम मैंने कभी नहीं देखा'
बॉलीवुड
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में आखिर क्या हुआ था? 'आखिरी सवाल' के नए प्रोमो ने उभारी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में आखिर क्या हुआ था? 'आखिरी सवाल' के नए प्रोमो ने उभारी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी
Advertisement

वीडियोज

Ginny Weds Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Raghav Chadha News: देखते रहे केजरीवाल, लूट गई पार्टी, BJP में जाएंगे 7 सांसद, ये हैं टूट की 5 वजह
देखते रहे केजरीवाल, लूट गई पार्टी, BJP में जाएंगे 7 सांसद, ये हैं टूट की 5 वजह
दिल्ली NCR
राघव चड्ढा के साथ स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह सहित 7 सांसद BJP में होंगे शामिल, AAP का सफाया!
राघव चड्ढा के साथ स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह सहित 7 सांसद BJP में होंगे शामिल, AAP का सफाया!
आईपीएल 2026
शार्दुल ठाकुर के खेलने पर बवाल, न प्लेइंग-11 में थे और न इम्पैक्ट प्लेयर थे, फिर कैसे मिल गया मौका?
शार्दुल ठाकुर के खेलने पर बवाल, न प्लेइंग-11 में थे और न इम्पैक्ट प्लेयर थे, फिर कैसे मिल गया मौका?
इंडिया
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट, तुरंत बोले TMC के वकील- वोंटिग इसलिए बढ़ी क्योंकि...
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट
इंडिया
India Monsoon 2026: 'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट का 'तोहफा' या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? AAP के 7 सांसदों की विदाई के साथ बने 4 सिनेरियो
मोदी कैबिनेट में जगह या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? 7 सांसदों के जाने से 4 सिनेरियो बने
ट्रेंडिंग
खुद तलाकशुदा, दुल्हन चाहिए वर्जिन... तलाकशुदा IITian की डिमांड पर भड़के यूजर्स, मचा बवाल
खुद तलाकशुदा, दुल्हन चाहिए वर्जिन... तलाकशुदा IITian की डिमांड पर भड़के यूजर्स, मचा बवाल
एग्रीकल्चर
जीरे की खेती कैसे करें? किसान जान लें आसान तरीका, होगी तगड़ी कमाई
जीरे की खेती कैसे करें? किसान जान लें आसान तरीका, होगी तगड़ी कमाई
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Embed widget